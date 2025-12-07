Kristoffer Reitan vince il Nedbank Golf Challenge 2025, Francesco Molinari rivede la top 10 dopo quasi due anni

Si chiude col brivido il Nedbank Golf Challenge a Sun City, Sudafrica. Dopo un giro nel quale ha rischiato di farsi riprendere nonostante partisse da 5 colpi di vantaggio, Kristoffer Reitan porta a termine da trionfatore un torneo dominato dall’inizio alla fine. Prima vittoria sul DP World Tour per il norvegese, che conclude la propria settimana in -17, lo stesso score con cui aveva iniziato la domenica. Chiuderà la stagione nei primi 50 del mondo, rafforzando ulteriormente il proprio status di numero 2 di Norvegia dietro a Viktor Hovland.

Non ce la fanno a raggiungerlo, pur lottando con grande spirito, sia il sudafricano Jayden Schaper che soprattutto l’inglese Dan Bradbury, autore del secondo miglior giro di giornata in -6 (il migliore è di Olesen, -7 che però vale per il 28° posto). Per i due seconda posizione a -16, ad ampia distanza da tutti gli altri.

Quarto e quinto altri due padroni di casa, il ben noto Christiaan Bezuidenhout a -13 e il sudafricano Shaun Norris a -11. Nei 10 chiudono anche il francese Julien Guerrier e il belga Thomas Detry, sesti a -10, e l’inglese Andy Sullivan con lo spagnolo Angel Ayora, ottavi a -9.

Le buone notizie arrivano da Francesco Molinari, che torna ad assaporare la top ten di un torneo a quasi due anni di distanza dall’ultima volta (Dubai Invitational 2025). Per lui, va detto, buoni segnali già se n’erano visti dalle scorse settimane. Intanto si prende questo passo in avanti trovandosi a -8 assieme al cinese Haotong Li, all’olandese Joost Luiten, allo scozzese Ewen Ferguson e al sudafricano Daniel van Tonder.

Per quel che riguarda gli altri italiani, conclusione da 43° per Matteo Manassero, che pur nel +2 totale oggi riscatta parzialmente il +6 di ieri con un -3, e infine 52° a +6 Guido Migliozzi, mai realmente in grado di trovarsi con i migliori.