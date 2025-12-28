Klaebo colpisce ancora: al Tour de Ski è festa Norvegia nella sprint di Dobbiaco. Pellegrino fuori in semifinale

Il film resta sempre quello: anche in apertura di Tour de Ski, nella sprint a tecnica libera di Dobbiaco, mentre il sole scende e regala signore panoramiche, il nome è sempre uno, quello di Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese apre la festa norvegese in formato tripletta e, ancora una volta, vince senza davvero crearsi nessun tipo di difficoltà.

Decisamente imperiosa la sua finale: dalla salita in poi c’è solo Klaebo, un’autentica furia che prende, parte e lascia tutti sul posto. Conta, semmai, la lotta che c’è dietro di lui, che chiude in 2’28″82. Dietro di lui, in tutti i sensi (anche fisicamente, nel senso che gli arriva praticamente in scia), a 13 centesimi c’è Lars Heggen, che stacca tutti gli altri nella volata e si va a prendere la piazza d’onore davanti a Oskar Opstad Vike, distante 80 centesimi.

Quarto a 1″28 finisce lo svizzero Valerio Grond, che all’ultima curva si ritrova praticamente chiuso nella morsa dei norge, mentre il francese Lucas Chanavat è quinto a 2″52. Rimane indietro senza chance l’altro elvetico Janik Riebli, a 10″43.

Per quanto riguarda gli italiani, Federico Pellegrino, che era riuscito ad andare avanti con buona comodità nel suo quarto di finale, esce di scena in una combattuta prima semifinale nella quale non riesce a trovare in alcun modo lo spazio per rientrare nei migliori. Ufficialmente il suo ultimo posto in tale semifinale vale il 12° complessivo. Fuori nei quarti Davide Graz, Michael Hellweger e Giacomo Gabrielli, tutti combattendo, ma tutti senza trovare quel qualcosa in più per farcela: sono classificati 21°, 23° e 25°.