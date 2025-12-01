Kimi Antonelli oscura la sua immagine sui social per gli insulti ricevuti. Red Bull chiede scusa

Una situazione decisamente evitabile. Non è stato un fine gara da ricordare per Kimi Antonelli a Lusail (Qatar), penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito qatariano Kimi si stava rendendo protagonista di una gara molto consistente, anche in rapporto a quanto fatto dal suo compagno di squadra, George Russell. Sfortunatamente, un errore a una tornata dal termine gli è costato il quarto posto, a vantaggio della McLaren del britannico Lando Norris.

Un risultato che è andato a cambiare in modo importante la classifica del campionato piloti, visto che Lando ha ora 12 lunghezze di margine sull’olandese Max Verstappen, ieri vincitore. Se Kimi fosse arrivato davanti a Norris, il gap sarebbe stato ancor più ridotto (10 lunghezze). Un aspetto che ha colpito più del dovuto chi lavora in Red Bull. Il riferimento è alle reazioni dell’ingegnere di pista di Verstappen, Gianpiero Lambiase, e al consulente della scuderia anglo-austriaca, Helmut Marko.

Entrambi si sono lasciati andare a considerazioni molto velenose nei confronti di Antonelli, sostenendo che il pilota italiano si sia fatto passare volutamente. “Quanto bisogna essere stupidi per dirlo?“, la risposta a caldo del Team Principal della Mercedes, Toto Wolff. Conseguenze che ci sono state anche nel mondo social, con Kimi insultato per il suo agire in pista e decidendo di oscurare l’immagine del proprio profilo su Instagram come rappresentazione del suo disagio.

La Red Bull, comprendendo di aver completamente sbagliato su tutta la linea dal punto di vista della comunicazione sull’episodio, si è voluta scusare con Antonelli, attraverso un comunicato ufficiale: “I commenti espressi prima e immediatamente dopo la fine del GP del Qatar che suggerivano come Antonelli avesse deliberatamente lasciato passare Norris sono chiaramente sbagliati. I replay mostrano che Antonelli ha perso momentaneamente il controllo della macchina, e questo ha permesso a Norris di superarlo. Ci dispiace sinceramente che tutto questo abbia provocato insulti online a Kimi“.

