Juventus ai quarti della Coppa Italia: Udinese battuta in casa, attesa per l’avversaria

La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 2-0 e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino, rispettando il pronostico della vigilia in questo confronto tra squadre di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti se la dovranno vedere al prossimo turno contro la vincente di Atalanta-Genoa.

A sbloccare la contesa è stata una stoccata al 23′ di David, che undici minuti più tardi si è visto annullare una rete per fuorigioco. Gli ospiti hanno provato a rimanere in partita, poi il rigore trasformato da Locatelli al 68′ ha messo in discesa il cammino dei padroni di casa. In pieno recupero è stata annullata una rete a Openda per fuorigioco revisionato dal VAR.

Gli ottavi di finale della Coppa Italia proseguiranno mercoledì 3 dicembre con tre partite: alle ore 15.00 l’Atalanta ospiterà il Genoa, alle ore 18.00 il Napoli incrocerà il Cagliari allo Stadio Maradona, alle ore 21.00 l’Inter se la dovrà vedere contro il Venezia a San Siro. Giovedì 4 dicembre (ore 21.00) ci sarà spazio per il big match tra Milan e Lazio.