Julia Scheib torna a vincere nel gigante di Tremblant. Conferma Della Mea, Zenere paga la tensione

Julia Scheib pareggia i conti nel duello con Alice Robinson e si prende la vittoria nel secondo gigante di Tremblant. L’austriaca conquista il suo secondo successo stagionale dopo quello di Soelden e lo fa in rimonta, sfruttando anche gli errori della neozelandese. Qualche rimpianto in casa Italia perchè Asja Zenere non è riuscita a confermarsi dopo una strabiliante prima manche, ma comunque è una buona prestazione di squadra per le azzurre.

A vincere dunque è stata Scheib, che ha fatto la differenza soprattutto nella prima ed ultima parte del tracciato, difendendosi egregiamente sul ripido. Al secondo posto ha concluso la svedese Sara Hector, che ha realizzato il miglior tempo nella seconda manche, dove ha recuperato poi cinque posizioni, concludendo a 57 centesimi dalla vetta.

Sul podio alla fine ci sale anche Robinson, che non riesce a confermare la leadership della prima manche, sbagliando tantissimo nel finale (ha perso oltre 7 decimi nell’ultimo intermedio) e chiudendo a 78 centesimi da Scheib. Quarta posizione a pari merito per la svizzera Camille Rast e l’americana Mikaela Shiffrin (+1.17).

Rimonta di dodici posizioni per la statunitense Paula Moltzan (+1.42), che ha preceduto la croata Zrinka Ljutic (+1.81), che invece ne ha risalite sette, e la norvegese Thea Louise Stjernesund (+2.06).

Proprio come ieri Lara Della Mea (+2.09) completa una bella rimonta nella seconda manche. La nativa di Tarvisio recupera dodici posizioni e risale fino al nono posto, centrando ancora una preziosa Top-10. Bel recupero anche da parte di Sofia Goggia, che rimonta otto posti e termina undicesima (+2.11) ad un solo centesimo dalla tedesca Lena Duerr. Tanti rimpianti come detto per Asja Zenere, che aveva incantato nella prima manche, chiudendo quarta, ma non è poi riuscita a reggere la pressione terminando tredicesima (+2.32). A punti anche Ilaria Ghisalberti, ventisettesima a 5.81.

Nella classifica di gigante Robinson resta al comando con 292 punti, ma Scheib si avvicina e si porta a 280 punti. Terzo posto per la croata Zrinka Ljutic con 178. In quella generale, invece, c’è sempre Mikaela Shiffrin in testa alla classifica con 458 punti davanti a Lara Colturi (302) e proprio Robinson con 292.