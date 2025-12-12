Josephine Obossa: “Nazionale? Sarà dura, ma un pensierino lo faccio. Ora non provo più solo a sfondare il muro”

A livello di statistiche è la terza opposta dopo due nomi stellari come Egonu ed Antropova in campionato. Stagione della consacrazione per Josephine Obossa che ha trovato il salto di qualità alla UYBA Busto Arsizio e sembra pronta già per entrare nel giro azzurro. Andiamo a scoprire le sue parole a Volley Night.

Le sue parole sul momento: “Sono molto felice, cerco di godermi il più possibile questo campionato che è tra i migliori al mondo. La titolarità in questo campionato la aspettavo da tanto e cerco di godermela, adesso sto andando bene e sono contenta. Speravo di migliorare la scorsa stagione ma non pensavo di essere così in alto dopo il girone d’andata”.

Il cambiamento rispetto alla passata stagione: “Sono migliorata sui colpi, non è più solo tirare sul muro forte e provare a sfondarlo. Provo a fare anche pallonetti, mani out. Mi tengo aperte più porte”.

Sulla propria squadra: “Sono orgogliosa di farne parte, è una società storica che da tanti anni è in questo campionato. Ha esperienza e si vede dai risultati. Si sta proprio bene, sono proprio contenta. Non pensavo di riuscire a giocare in un club così”.

Sulla possibile convocazione in Nazionale: “Adesso cerco di concentrarmi sul campionato però ogni tanto il pensierino ce lo faccio, mi piacerebbe tantissimo. So che negli opposti siamo messi fin troppo bene, non sarà facile. Però se dovesse arrivare la chiamata sarei super felice”.

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI JOSEPHINE OBOSSA A VOLLEY NIGHT