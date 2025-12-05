Johannes Hoesflot Klaebo fa 100 in Coppa del Mondo nella sprint di Trondheim. Passo avanti per Pellegrino

100. Tante sono le vittorie in Coppa del Mondo di Johannes Hoesflot Klaebo, che conquista la tripla cifra in casa sua, a Trondheim. Continua a rimanere totale il dominio sprint del fenomeno norvegese, che ormai da moltissimi anni sta dominando in maniera incontrovertibile la specialità. Stavolta il tempo è di 2’59″89 e la fatica un pochino maggiore, ma l’aura è sempre quella.

Nella finale, la marea norvegese domina sostanzialmente la situazione, con Klaebo che fa l’andatura anche se Vike fa l’impossibile per tentare di rovinare la festa al suo connazionale, duellando con lui sulla salita e fin sul penultimo rettilineo. Sull’ultimo, però, non c’è storia: Klaebo fa 100 davanti a Vike.

Quello che importa, dietro, è che qualcuno in grado di spezzare la serie norvegese c’è: Alvar Myhlback, Svezia, appena 19 anni e un futuro che può essere radioso. 34 i centesimi di ritardo, tre in più rispetto all’uomo che si è battuto con lui al fotofinish, Oskar Opstad Vike, anche lui promettente considerando che è classe 2004 (gennaio, dunque alle soglie dei 22 anni). Giù dal podio il 2005 Lars Heggen, a 46 centesimi, poi Erik Valnes a 1″03 e, a 18″28 (in pratica fuori lotta) Ansgar Evensen.

Per Federico Pellegrino c’è lotta, se non altro perché riesce a giungere fino in semifinale e anche a battersi, ma rimane ultimo nella prima delle due batterie legate a tale parte della competizione odierna. Vero è che con il 2’57″28 di oggi avrebbe raggiunto la finale fosse stato nell’altra semifinale. Fuori ai quarti Simone Mocellini, 5° nella sua batteria anche a seguito di una caduta.