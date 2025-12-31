Jessie Diggins vince la 5 km a batterie del Tour de Ski a Dobbiaco. Caterina Ganz a un passo dalla top 10

Va a Jessie Diggins la cervellotica 5 km a tecnica libera con partenza a gruppi di batterie del Tour de Ski di scena a Dobbiaco. L’ultima gara del 2025 è appannaggio dell’americana all’interno di una situazione che, decisamente, non è e non può essere l’ideale. Una prima, per questo format, che ha tutto per essere anche l’ultima, dato che si presta tutto a cambiamenti che condizionano inevitabilmente le prestazioni tra una batteria e l’altra, anche in chiave meteorologica.

Nei fatti, la batteria palesemente più veloce è la terza, quella che Diggins riesce a vincere prendendo un certo margine di vantaggio nella fase finale e tenendoselo fino alla conclusione, quei 5″5 di vantaggio sulla svedese Emma Ribom e 6″9 sull’altra svedese Moa Ilar che le bastano per portare a casa l’intera posta.

Fanno parte della terza batteria tutte le prime otto. Oltre alle citate, abbiamo al quarto posto a 7″5 la francese Leonie Perry, al quinto la canadese Alison Mackie a 8″3, al sesto la polacca Eliza Rucka-Michalek a 8″6, al settimo la svedese Ebba Andersson a 9″ e all’ottavo la russa sotto bandiera neutrale Dariya Nepryaeva a 9″1. Per uscire da questo novero, e passare alla seconda batteria, bisogna arrivare alla svedese Maja Dahlqvist, nona a 9″8, poi decima è l’americana Julia Kern a 10″7.

In tutto questo un sorriso per l’Italia esiste, ed è quello di Caterina Ganz, che tiene bene le code delle migliori e riesce così a procurarsi questo risultato per lei indubbiamente importante. Ben più indietro le altre azzurre: 42a a 28″8 Martina Di Centa, 43a a 29″9 Nadine Laurent, 46a a 30″6 Anna Comarella, 47a a 32″9 Iris de Martin Pinter, 51a a 37″3 Federica Cassol, 53a a 39″4 Nicole Monsorno, 59a a 1’02″1 Francesca Franchi.