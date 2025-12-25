Jennifer Brady di ritorno agli Australian Open 2026: giocherà le qualificazioni

Dopo una serie infinita di guai fisici, capaci di tormentarla per diversi anni, Jennifer Brady pare davvero sulla via del ritorno. L’ex numero 13 del mondo e finalista degli Australian Open nel 2021 è destinata a ritornare alle competizioni proprio a Melbourne.

Non lo farà, però, dal tabellone principale. Per lei è previsto un passaggio dalle qualificazioni del primo Slam dell’anno, che non affrontava dal 2019. Il suo periodo di inattività è stato talmente lungo che la WTA la classifica attualmente come inattiva. In effetti, le ultime tracce di Brady in campo risalgono a Pechino 2023.

Nei fatti, però, la seconda parte di 2023 fu come un breve intervallo tra due lunghissime pause dovute a interventi al ginocchio. Prima un brutto infortunio occorso a Cincinnati contro la lettone Jelena Ostapenko nel 2021, poi un altro intervento nel 2024 che l’ha portata a stare fuori per tantissimo tempo.

Ora sembrerebbe tutto risolto. E per lei si tratterà della prima volta a Melbourne da quando, il 20 febbraio 2021, giocò la finale contro Naomi Osaka, perdendola per 6-4 6-3. Ma, nel frattempo, aveva eliminato Vekic, una Pegula in ascesa e Muchova (che aveva estromesso Ash Barty).