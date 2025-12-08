Jasmine Paolini rivela: “Errani dal prossimo anno nel mio team, si occuperà della parte tattica”

Jasmine Paolini è intervenuta come ospite speciale insieme a Sara Errani nel corso della trasmissione ‘Che Tempo Che Fa’, visibile su discovery+ e NOVE. Le campionesse olimpiche in carica di doppio, grandi protagoniste delle ultime due vittorie consecutive dell’Italia in BJK Cup, hanno rilasciato una lunga intervista all’interno del programma condotto da Fabio Fazio in attesa di volare tra poche settimane in Australia per l’inizio della nuova stagione tennistica.

“Per il tennis l’Olimpiade è un po’ messa da parte ma da quando lei mi ha chiesto di fare il doppio per provare a qualificarci per le Olimpiadi ho detto ‘va bene’. Abbiamo iniziato a giocare e vedevo che lo facevamo bene e poi mi ha regalato dei momenti incredibili. Quando abbiamo vinto la medaglia ho capito in quel momento il valore che ha, totalmente diverso, coinvolge molte più persone, più Paesi e me ne sono resa conto dopo“, ha dichiarato la toscana sull’oro olimpico di Parigi 2024.

Sul trionfo in singolare al Foro Italico: “Una delle vittorie più belle della mia vita perché è Roma, il torneo dove da piccola andavo a chiedere gli autografi e mai mi sarei immaginata di vincerlo. Negli ultimi tre anni sono cresciuta come giocatrice e come persona, ho le idee più chiare dentro al campo. Cerco sempre di andare avanti e di perdonarmi. Il tennis è uno sport in cui bisogna dimenticare in fretta“.

La finalista di Wimbledon 2024, numero 8 del ranking WTA in singolare, ha svelato in chiusura che Errani entrerà in pianta stabile nel suo team a partire dal 2026: “Io avrò due persone quest’anno: Danilo Pizzorno e lei che farà la parte tattica che è di un altro livello“.