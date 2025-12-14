Jasmine Paolini pronta alla sfida della United Cup: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo in questo torneo”

Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, l’evento a squadre miste che si disputerà dal 2 all’11 gennaio 2026 in Australia. Due le sedi coinvolte, ovvero Sydney e Perth. Saranno 18 le compagini ai nastri di partenza e tra queste gli Stati Uniti, viste le presenze di Taylor Fritz e di Coco Gauff, puntano alla terza affermazione in questa competizione, ricordando i successi del 2023 e del 2025.

L’Italia, dunque, affronterà la trasferta australiana con Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. I punti di riferimento saranno Cobolli e Paolini che già avevano affrontato l’edizione 2025 di questa competizione. Un epilogo ai quarti, con sconfitta contro la Cechia.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo C, con Francia e Svizzera, e giocherà alla RAC Arena di Perth. Due rivali non semplici per gli azzurri, che cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo, affrontati tra l’altro già con profitto nell’ultima edizione.

GRUPPI UNITED CUP 2026

PERTH – RAC Arena

GRUPPO A

USA

Spagna

Argentina

GRUPPO C

ITALIA

Francia

Svizzera

GRUPPO E

Gran Bretagna

Grecia

Giappone

SYDNEY – Ken Rosewall Arena

GRUPPO B

Canada

Belgio

Cina

GRUPPO D

Australia

Cechia

Norvegia

GRUPPO F

Germania

Polonia

Paesi Bassi

Paolini sarà uno dei punti di riferimento in questa nuova avventura: “Sono eccitata all’idea di giocare di nuovo in questo torneo. Ogni volta è fantastico, adoro la United Cup, che è qualcosa di diverso, che si gioca in squadra e ci fa sempre divertire“, ha dichiarato la toscana sui canali social della competizione.

L’esordio è previsto per la mattinata italiana del 4 gennaio contro gli svizzeri e Jasmine si ritroverà opposta nuovamente a Belinda Bencic, battuta nel confronto della United Cup 2025 e anche nella lunghissima partita dei quarti di finale del WTA500 di Ningbo, decisiva alla qualificazione dell’azzurra alle WTA Finals. Nella nottata del 6 gennaio, ci sarà la sfida contro la compagine francese e per Jasmine il livello di difficoltà si alza rispetto all’ultimo incrocio citato. Al posto di Chloe Paquet ci sarà quasi sicuramente la n.36 al mondo, Lois Boisson, semifinalista nell’ultima edizione del Roland Garros.