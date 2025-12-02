Jasmine Paolini porterà la Fiamma Olimpica fino a Roma: la toscana e Filippo Ganna tedofori ad Atene

Una nomina importante. Jasmine Paolini sarà Ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in qualità di accompagnatrice della Fiamma Olimpica dei Giochi dalla Grecia all’Italia. La tennista azzurra, attuale n.8 del ranking e campionessa a Cinque Cerchi in doppio con Sara Errani, sarà così presente ad Atene alla Cerimonia di Consegna (della Fiamma Olimpica).

Il tutto è fissato per il 4 dicembre, allo Stadio Panathinaiko (ore 10 italiane), dove Paolini sarà insieme a Filippo Ganna (oro nell’inseguimento a squadra su pista a Tokyo 2020; argento e bronzo nei Giochi di Parigi nella crono su strada e nell’inseguimento su pista) alla Cerimonia di Consegna e accompagnerà la Fiamma fino a Roma.

“Paolini avrà l’opportunità di portare la torcia Olimpica ad Atene grazie a Milano Cortina 2026 e a Coca-Cola, che in qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha scelto tedofori capaci di vivere e raccontare i valori olimpici attraverso messaggi diversi: l’impegno sociale, lo sport, la musica e la cultura pop. Jasmine Paolini è stata scelta da Coca-Cola perché incarna pienamente i valori di eccellenza, autenticità e determinazione ed è simbolo di un percorso costruito con talento, resilienza e passione“, si legge in una nota.

Jasmine prenderà parte all’ultima frazione della staffetta greca, affiancata da Ganna, dando seguito a quanto accaduto il 26 novembre nella Cerimonia di Accensione della Fiamma Olimpica, viste le presenze di Stefania Belmondo e Armin Zoeggeler. La staffetta in terra ellenica, dalla durata di nove giorni, si concluderà con l’accensione del Calderone Olimpico della pallanuotista greca Elena Xenaki, insieme alle compagne della propria Nazionale.

Seguirà il passaggio ufficiale della Torcia dal presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, a Giovanni Malagò, massimo dirigente della Fondazione Milano Cortina 2026. L’arrivo della Fiamma in Italia è previsto alle ore 17.00, a bordo di un volo ITA Airways, con atterraggio previsto all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino.