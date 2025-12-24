Jasmine Paolini parteciperà al Million Dollar 1 Point Slam: la toscana al via di una curiosa competizione con Sinner, Alcaraz e altri

Jasmine Paolini prenderà parte anche lei al Million Dollar 1 Point Slam, curiosa competizione che si terrà nella settimana a precedere l’inizio degli Australian Open 2025 a Melobourne. Un evento in cui hanno risposto presente altri grandi campioni del tennis, come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, e vedrà al via anche la n.2 del mondo, Iga Swiatek, la vincitrice del Roland Garros 2025, Coco Gauff, la due volte campionessa dell’Australian Open, Naomi Osaka, i finalisti degli Open australiani in passato Daniil Medvedev e Zheng Qinwen e il numero 5 del mondo Felix Auger-Aliassime.

Di che cosa si tratta? Parliamo di un’iniziativa per dare spettacolo e in cui in palio ci saranno anche tanti soldi. La regola di base è molto semplice: ogni partita si deciderà giocando un solo punto. Il tutto si svolgerà con un classico sorteggio a eliminazione diretta, con il metodo “carta, sasso o forbici” per determinare chi serve o riceve.

Chi vince il punto vince la partita e passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato dal torneo. Il vincitore della finale porterà a casa 570.000 euro, considerando il montepremi da un milione di dollari. Ai nastri di partenza ci saranno 16 tennisti professionisti e altrettanti dilettanti, quest’ultimi provenienti da tutta l’Australia.

Il Million Dollar 1 Point Slam andrà in scena mercoledì 14 gennaio e Paolini sarà tra le vedette, reduce da una stagione in cui ha confermato il suo status di giocatrice di altissimo livello, specialmente pensando all’eccezionale affermazione negli Internazionali d’Italia a Roma, battendo nell’atto conclusivo Gauff.