Jannik Sinner vota da giudice con tutti i numeri 1 del mondo: assegnato il premio rivelazione dell’anno

Jannik Sinner ha indossato i panni di giudice e ha avuto la facoltà di assegnare il proprio voto, contribuendo a determinare il giocatore meritevole di ricevere il premio “Breakthrough of the Year” assegnato dall’ATP. Per la prima volta nella storia, infatti, l’Associazione dei Tennisti Professionisti ha coinvolto i giocatori capaci di rientrare nel ristretto club dei numeri 1 del mondo per consegnare il riconoscimento per la più grande rivelazione della stagione.

I 29 membri del No. 1 Club dell’ATP hanno espresso la propria preferenza, chiaramente con voto segreto. Tra di essi erano presenti lo spagnolo Carlos Alcaraz (attualmente in testa alla classifica internazionale), Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Daniil Medvedev, Andy Roddick e leggende come Andre Agassi, Ivan Lendl, Mats Wilander, Peter Sampras, Boris Becker, Jim Courier, John McEnroe, Bjorn Borg, Jimmy Connors.

Non sappiamo su chi sia ricaduta la scelta di Jannik Sinner, che ha potuto selezionare tra i quattro nominati dall’International Tennis Writers’ Association: Jack Draper, Joao Fonseca, Jakub Mensik, Valentin Vacherot. A ricevere il premio come sorpresa dell’annata agonistica è stata Valentin Vacherot, monegasco classe 1998 che ha saputo vincere il Masters 1000 di Shanghai da numero 204 del mondo e partendo dalle qualificazioni, superando tra l’altro Novak Djokovic in semifinale e suo cugino Arthur Rinderknech nell’atto conclusivo.