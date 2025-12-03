Jannik Sinner si rilassa a Dubai prima di riprendere gli allenamenti: foto con Briatore e Alonso al Billionaire

Jannik Sinner si gode gli ultimi giorni di svago prima di riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. Il n.2 del mondo si allenerà a partire dalla prossima settimana a Dubai e saranno giorni particolarmente intensi. L’obiettivo è quello di lavorare su tutti gli aspetti del suo tennis, specie quelli più problematici.

Focus su servizio e lavoro fisico per essere pronto alla sfida contro Carlos Alcaraz e riprendersi il n.1 ATP. Prima di ciò, Jannik sarà presente nel week end del GP di Abu Dhabi di F1, ultimo appuntamento della stagione, per dare un seguito della partnership col Circus, di cui il CEO Stefano Domenicali è particolarmente orgoglioso.

E così non sorprendere vedere il giocatore altoatesino in una foto con Flavio Briatore e Fernando Alonso in una serata al Billionaire a Dubai. Briatore che tra l’altro nelle ultime settimane aveva speso belle parole nei confronti di Jannik, sempre al centro di qualche polemica per un motivo o per l’altro. Il riferimento in questo caso era alla sua “italianità”.

Presenza nel paddock del tracciato di Yas Marina che non è una prima volta per Sinner, ricordando quanto accaduto l’anno passato: tanti scambi dialetti coi piloti e con la bandiera a scacchi della gara che aveva sorriso alla McLaren, vincitrice del titolo costruttori davanti alla Ferrari.