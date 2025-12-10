Jannik Sinner si allena con Halep: “Una coppia di campioni”. E la partitella a calcio…

Jannik Sinner proseguendo la propria marcia di avvicinamento verso il 2026: dopo un paio di settimane di vacanza e di meritato riposo, il numero 2 del mondo ha iniziato a intensificare gli allenamenti sul cemento di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Manca un mese esatto al suo ritorno in campo (sabato 10 gennaio affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz in un incontro di esibizione), dove scalderà i motori in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Nella giornata odierna il fuoriclasse altoatesino si è allenato con la rumena Simona Halep, capace di vincere il Roland Garros nel 2018 e Wimbledon nel 2019. La 34enne è stata allenata in passato da Darren Cahill, che attualmente segue Jannik Sinner insieme a Simone Vagnozzi. Il tecnico australiano ha pubblicato un breve video dell’allenamento nelle sue storie Instagram, accompagnato dal commento “Una coppia di campioni“.

Lo scambio ripreso si è concluso con una palla corta vincente firmata da Sinner. Cahill ha documentato anche un altro momento della preparazione: nella foto che ha postato sui suoi profili social, infatti, si vedono Sinner con i componenti dello staff impegnati in una partitella a calcio sulla spiaggia.