Jannik Sinner scala l’ATP Prize Money Leaders: Alcaraz è vicino, Djokovic paperone. Cos’è la classifica e i soldi guadagnati

Jannik Sinner ha guadagnato 56,63 milioni di dollari statunitensi (circa 48,1 milioni di euro) nel corso della sua carriera, caratterizzata soprattutto da quattro affermazioni Slam (due Australian Open, un Wimbledon, uno US Open) e da due sigilli alle ATP Finals.

L’attuale numero 2 del mondo ha portato a casa 19,12 milioni di dollari durante la stagione che si è ormai conclusa e si è così issato al settimo posto dell’ATP Prize Money Leaders, la classifica stilata in maniera ufficiale dall’Associazione dei Tennisti Professionisti prendendo in considerazione gli emolumenti guadagnati da tutti i giocatori della storia sul circuito maggiore (sono dunque escluse le esibizioni, ad esempio non vengono conteggiati i dodici milioni che l’altoatesino si è meritato con il doppio trionfo al Six Kings Slam).

Jannik Sinner si è inserito in scia al tedesco Alexander Zverev (58,13 milioni) e allo spagnolo Carlos Alcaraz (60,03 milioni), ovvero gli attuali numero 3 e numero 1 del ranking ATP: la rivalità con il fuoriclasse iberico si incendia anche sul fronte economico, quest’anno Alcaraz ha sfruttato i tre mesi di stop forzato dell’azzurro e ha anche beneficiato dei bonus per guadagnare 21,35 milioni e aumentare il distacco nei confronti del tennista italiana, ma la corsa durerà per parecchi anni.

Al comando svetta il serbo Novak Djokovic con 191,25 milioni di dollari e la possibilità di ritoccare ulteriormente il conto corrente. Sono più lontani tre giocatori che si sono già ritirati: lo spagnolo Rafael Nadal (134,94 milioni), lo svizzero Roger Federer (130,59 milioni) e il britannico Andy Murray (64,68 milioni).

CLASSIFICA ATP PRIZE MONEY LEADERS