Jannik Sinner pensa all’esibizione di Seul contro Alcaraz: “Non vedo l’ora”

10 gennaio, allo Hyundai Centre di Seul (Corea del Sud), andrà in scena l’attesa esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un evento voluto fortemente dagli organizzatori per promuovere il tennis nel proprio Paese e, nello stesso tempo, regalare agli appassionati un confronto che in un modo o nell’altro ha caratterizzato l’ultimo biennio del tennis mondiale e promette di continuare a farlo.

Attualmente n.1 e n.2 del mondo, Alcaraz e Sinner sono l’espressione massima dello sport con racchetta e pallina in questa fase storica. Ci si chiede se arriverà prima o dopo qualcuno che possa contrastarli, tenuto conto del livello che hanno raggiunto e ritenendo che possa ancora crescere. Un’evoluzione dettata dalle motivazioni di entrambi per imporsi nel prossimo confronto con l’altro.

Uno spingersi a vicenda che è stata una peculiarità importante anche di altre rivalità nel tennis mondiale. Ed ecco che non sorprende affatto il messaggio sui social di Sinner, che esprime grande voglia di giocare. “Sono davvero emozionato di tornare in campo e non vedo l’ora di vivere una fantastica serata di tennis all’Hyundai Centre. Non vedo l’ora di incontrare tutti i fan a Seul“, le parole dell’azzurro.

Jannik impegnato a Dubai nella preparazione off-season, mentre Carlitos si sta allenando ad Alicante presso l’Academy del suo coach, Juan Carlos Ferrero, dove avrà modo di prepararsi anche con Flavio Cobolli. Non resta che attendere gli eventi.