Jannik Sinner non perde tempo: via alla preparazione a Dubai in vista del 2026

Jannik Sinner non ha perso tempo e da ieri lo si è notato sui campi a Dubai con racchetta e pallina in mano. Insieme a Simone Vagnozzi, il n.2 del mondo ha dato ufficialmente al via alla sua preparazione, in vista del 2026. Settimane di allenamenti in cui l’azzurro vorrà lavorare su tutti gli aspetti del gioco.

Servizio e lavoro sul fondo atletico in cima alla lista delle priorità per Jannik. Temperature alte negli Emirati Arabi Uniti, funzionali nei training per quel che sarà soprattutto a breve termine in Australia. Sinner vorrà confermarsi campione per la terza volta consecutiva a Melbourne per far capire allo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) e al resto della concorrenza chi comanda.

L’affermazione nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2025 a Torino contro Carlitos ha sicuramente dato ancor più fiducia all’azzurro, ripartito con la voglia di dare un seguito e di giocarsi al meglio le proprie carte nei tornei più importanti del massimo circuito internazionale.

Per questo, grande importanza data alla preparazione dal momento che prima del Major australiano l’altoatesino non giocherà alcun torneo ufficiale. Il programma, infatti, prevede solo un paio di esibizioni: il 10 gennaio con Alcaraz a Seoul (Corea del Sud) e il 16 a Melbourne con Felix Auger-Aliassime, nell’ambito dell’Opening Week.

Sui vari social, sono diventati virali alcuni filmati degli allenamenti del giocatore italiano a torso nudo, per il gran caldo, già entrato nel mood giusto per essere pronto a quel che sarà.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER A DUBAI