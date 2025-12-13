Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano insieme a Dubai: una novità nello staff del romano

Una coppia che si ricompone. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono legati da un’amicizia sincera che si è forgiata soprattutto per quanto è accaduto in Coppa Davis nelle edizioni di Malaga (Spagna). Il patto tra i due di vincere la mitica Insalatiera insieme è stato quello che ha portato al successo nel 2024.

E così entrambi si sono ritrovati a Dubai per allenarsi insieme nella fase di preparazione in vista dell’inizio della nuova annata. Jannik, a differenza di Matteo, ha saltato l’appuntamento della Davis per avere una settimana di riposo in più e ripresentarsi alla ripresa delle attività col giusto focus. Il romano, nello stesso tempo, può ripartire per la prossima stagione con la soddisfazione del trionfo di Bologna.

Stando ai video che ci sono sui social, i due sono stati protagonisti di un training a ritmi elevati. In altre parole, si lavora alacremente sulla condizione atletica e sulla capacità di scambiare ad alta intensità. La curiosità poi è stata quella di vedere accanto ad Alessandro Bega, coach di Berrettini, l’ex top-10 svedese Thomas Enqvist.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER-BERRETTINI

See more DUBAI PRE-SEASON: THE GRIND CONTINUES Jannik Sinner was spotted on court this morning in Dubai, sharing a high-intensity practice session with fellow Italian Matteo Berrettini. The preparation for the 2026 season is in full swing. Source: jannacosmari (IG) pic.twitter.com/fGxBxOywIl — The Sinner Times (@sinnertimes) December 13, 2025

Un nome che più volte è stato accostato all’azzurro nel ruolo di super coach. La cosa si è concretizzata? Vedremo se questa collaborazione avrà un seguito nel 2026 e se il feeling tra il tennista nostrano ed Enqvist sarà tale da portare avanti questo percorso in comune.