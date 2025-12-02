Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: spagnolo migliore nel palmares, ma l’italiano più vincente nell’ultimo biennio

Tanti gli appassionati hanno parlato di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz come “due numeri uno” e la statistica secondo la quale nei loro 16 scontri diretti abbiano vinto 1651 punti a testa sui 3302 giocati la dice lunga su che confronto sia e quanto siano vicini come rendimento. Tanti dati a disposizione e le considerazioni possono essere le più diverse su chi sia il migliore.

Alcaraz ha concluso il 2025 in testa al ranking mondiale, con 550 punti di margine su Sinner, e allo stato attuale delle cose, per palmares, ha vinto più Slam, Masters1000 ed è avanti negli scontri diretti (10-6) a livello ATP. Di seguito la situazione:

CARLOS ALCARAZ

24 titoli in carriera (6 Slam, 8 Masters1000)

JANNIK SINNER

24 titoli in carriera (4 Slam e 5 Masters1000)

Questo porterebbe alla conclusione che non abbia senso parlare di rivalità, in quanto lo spagnolo è avanti in molti aspetti. Tuttavia, l’analisi può essere fatta anche da un altro punto di vista. Se parliamo di confronto tra i due, ha senso disquisire di questo dualismo dal gennaio 2024, quando cioè Sinner è diventato come Carlitos un campione Slam.

Se si analizza il biennio 2024-2025, nonostante Jannik sia stato gravato da una sospensione di tre mesi quest’anno per la vicenda “Clostebol”, l’altoatesino è stato più vincente del suo rivale. L’azzurro, infatti, ha vinto più tornei, perso meno partite ed ha avuto un rendimento più costante rispetto all’iberico. Alcaraz si è dimostrato migliore, come rendimento, negli scontri diretti contro i top-5, ma meno convincente contro i top-10 e soprattutto opposto a giocatori della fascia top-50. Riepilogando schematicamente:

JANNIK SINNER

131-12 (92%) 14 tornei vinti (4 Slam, 2 ATP Finals, 4 Masters1000, 4 ATP500)

Vittorie contro i top-5: 18 vittorie, 8 sconfitte

Vittorie contro i top-10: 37 vittorie, 9 sconfitte

Vittorie contro i top-50: 88 vittorie, 12 sconfitte

CARLOS ALCARAZ

152-22 (85%) 12 tornei vinti (4 Slam, 4 Masters1000, 4 ATP500)

Vittorie contro i top-5: 16 vittorie, 5 sconfitte

Vittorie contro i top-10: 29 vittorie, 9 sconfitte

Vittorie contro i top-50: 77 vittorie, 19 sconfitte

Certo, c’è il dato che nel biennio citato, nelle sfide tra loro, il murciano sia avanti 4-2 e, visto l’equilibrio citato precedentemente nei punti ottenuti, sia migliore nel far propri i quindici “importanti”. Una dote di non poco conto. Da ciò si può evincere come sia difficile esprimersi in maniera categorica in favore dell’uno e dell’altro. Non resta che prendere nota di quello che accadrà nella prosecuzione del percorso.