Jannik Sinner chiude il 2025 con un’altra soddisfazione: il premio Fans’ Favourite dell’ATP per il 3° anno consecutivo

Jannik Sinner chiude il 2025 con un’altra soddisfazione. Dopo aver concluso la stagione con l’affermazione nelle ATP Finals, portando a sei i suoi titoli nell’annata e potendo pensare al 2026 con grande fiducia, il n.2 del ranking è risultato ancora una volta il giocatore più amato. Attraversi i propri canali, infatti, l’ATP ha resi noti i risultati del Fans’ Favourite.

Si fa riferimento al riconoscimento per il giocatore preferito dagli appassionati di tennis. Ebbene, si è replicato lo stesso riscontro del 2023 e del 2024 e Jannik è stato quello che ha ricevuto più consensi. “Grazie mille per aver votato per me. Vincere ancora una volta il premio Fans’ Favourite significa tutto ed è soprattutto grazie a voi. È stato un anno molto intenso, ma mi date tanta energia e amore, soprattutto quando scendo in campo e gioco davanti a voi. È la sensazione più bella per noi tennisti, quindi grazie di cuore. Mi preparerò al meglio per essere pronto per il prossimo anno e ci vediamo tutti molto, molto presto“, ha dichiarato l’azzurro su Instagram.

Il pusterese, dunque, diventa il secondo giocatore dopo lo svizzero Roger Federer a potersi fregiare di questo premio almeno in tre circostanze. Ricordiamo che l’elvetico era stato eletto per ben 19 volte come il tennista preferito dai tifosi. Un riscontro di cui Jannik può andar fiero, specialmente in un’annata così complicata per via della vicenda “Clostebol”.

Si poteva pensare che la sospensione di tre mesi, legata alla positività alla sostanza citata nei controlli antidoping del marzo 2024 a Indian Wells, avrebbe potuto macchiare la figura del giocatore italiano. Una cosa che, invece, non sembrerebbe essere accaduta, sempre partendo dal presupposto che si parla di un riconoscimento meramente simbolico, che tiene conto anche della “forza” della fanbase del nostro portacolori.