Jannik Sinner al GP di Abu Dhabi di F1? Prevista la sua presenza come nel 2024

Una replica di quanto è accaduto l’anno scorso? Probabilmente. Ci potrebbe essere un particolare crossover tra tennis e F1, in vista dell’ultimo appuntamento del Mondiale 2025 della massima categoria dell’automobilismo ad Abu Dhabi. La nota partnership tra Jannik Sinner e il Circus, annunciata all’inizio del 2024, potrebbe avere una sua rappresentazione a Yas Marina, fine-settimana decisivo per l’assegnazione del titolo iridato.

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, Jannik sarà presente nel paddock nell’ultimo appuntamento del campionato, per godersi da vicino quanto accadrà in pista. Da sempre grande appassionato di F1, Sinner ha espresso in una recente intervista quanto avrebbe desiderato essere un pilota e il suo essere tifoso della Ferrari e del monegasco Charles Leclerc.

Purtroppo per lui, il Cavallino Rampante non è stato protagonista di un’annata paragonabile alla sua nel massimo circuito internazionale del tennis e la chiusura di Abu Dhabi sarà vissuta più come un sollievo per un 2025 da dimenticare su tutti i fronti.

L’anno scorso, quando la McLaren vinse il titolo iridato dei costruttori proprio davanti alla Rossa, Sinner ebbe il privilegio di sventolare la bandiera a scacchi del GP. Vedremo cosa accadrà in questa circostanza. Una visita quella del giocatore pusterese, frutto del periodo di pausa dello sport con racchetta e pallina, a precedere la preparazione post-season che Jannik affronterà con grande convinzione, visto il modo in cui ha concluso il percorso in quest’annata.