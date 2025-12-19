Jan Zabystran regala la prima vittoria della storia alla Cechia nello sci alpino maschile! Solo due podi in passato

Jan Zabystran ha firmato un’autentica magia, completamente inattesa e impensabile alla vigilia dell’evento. Il ceco ha vinto il superG della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: sulla mitica Saslong, il quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 26 gennaio) ha trionfato scendendo con il pettorale numero 29 e beffando il fenomeno assoluto Marco Odermatt per 22 centesimi, mentre il nostro Giovanni Franzoni ha chiuso in terza posizione.

In carriera era riuscito a entrare soltanto una volta nella top-10 del massimo circuito internazionale itinerante (ottavo lo scorso 9 marzo a Kvitfjell), oggi ha fatto saltare il banco in una grande Classica del Circo Bianco, imponendosi con grande maestria e ricevendo gli applausi del grande favorito. Sulle nevi italiane è stata scritta una pagina storica, perché prima di oggi un rappresentante della Cecoslovacchia e poi della Repubblica Ceca (ora formalmente Cechia) non aveva mai vinto in Coppa del Mondo.

I migliori risultati erano stati conseguiti da Ondrej Bank, che collezionò due terzi posti, sempre nell’ormai defunta combinata: il 29 novembre 2007 a Beaver Creek e il 23 gennaio 2015 a Kitzbuehel. Dopo l’apoteosi di qualche settimana fa del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, un nuovo Paese si è ristretto alla cerchia delle Nazioni capace di salire sul gradino più alto del podio per almeno una volta ai massimi livelli internazionali.