Jake Paul e il guadagno per il KO contro Joshua: (quasi) da sportivo più ricco dell’anno, ma l’ospedale e la prognosi…

Jake Paul è stato sonoramente sconfitto da Anthony Joshua nell’incontro pugilistico andato in scena nella notte tra venerdì e sabato. Il britannico si è imposto con un brutale ko nel corso del sesto round, dopo aver colpito a ripetizione lo youtuber, oggettivamente incapace di fronteggiare il già Campione del Mondo dei pesi massimi. Sul ring non si scherza, come ha ricordato il Campione Olimpico di Londra 2012, e il 27enne ha accusato una serie di colpi che lo hanno seriamente debilitato.

Jake Paul ha infatti rimediato una doppia frattura della mascella e si è dovuto sottoporre prontamente a un’operazione chirurgica, inoltre nelle prossime settimane potrà assumere soltanto liquidi e secondo il DailyMail potrebbe rimanere lontano dai combattimenti per nove mesi. La riabilitazione per recuperare tutte le funzioni della mascella si preannuncia molto complessa e articolata, dunque non lo vedremo sul ring prima delle fine del 2026 (ammesso che decida di rimettersi in gioco).

Il KO di Miami avrà gravi ripercussioni sulla salute di Jake Paul, ma i benefici sul conto corrente saranno innumerevoli: si parla, infatti, di una borsa di importo pari a 92 milioni di dollari statunitensi (circa 78 milioni di euro). Una cifra mastodontica, ma intanto è dovuto andare in ospedale, ha dovuto sostenere un’operazione e tra tre mesi gli verranno anche impiantate delle strutture dentarie. Un guadagno da capogiro, che lo proietta di diritto tra gli sportivi più ricchi dell’anno (ma avremo il quadro completo a maggio, quando si pronuncerà Forbes): intanto con questa somma ha superato gli introiti guadagnati dai migliori dieci tennisti in tutto il 2025.