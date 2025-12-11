Jacopo Vasamì sparring partner dell’ex n.2 del mondo: primi passi da grande verso un 2026 importante

Jacopo Vasamì è una delle promesse più brillanti del tennis italiano e nel corso di questa stagione ha offerto qualche lampo del suo talento, chiaramente ancora tutto da sgrezzare e su cui lavorare per essere davvero protagonista ai massimi livelli. Il 17enne è attualmente il numero 415 del ranking ATP, piazzamento frutto di alcuni buoni risultati ottenuti a livello Challenger: quarti di finale a Monza, primo turno a Roma e Torino, semifinale a Milano, ottavi a Todi.

Il mancino romano cercherà il salto definitivo nel tour dei grandi nel corso del 2026, intanto l’anno si sta chiudendo a Dubai con delle soddisfazioni. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, infatti, Jacopo Vasamì ha fatto da sparring partner alla spagnola Paula Badosa, attuale numero 25 del ranking WTA ma ex numero 2 del mondo, che sta cercando di ritornare ai vertici dopo una stagione condizionata da una serie di problemi fisici (soprattutto alla schiena).

Il tennista italiano è il fidanzato della coetanea Jana, la sorella minore di Paula. A immortalare l’allenamento un selfie pubblicato sui social. Non soltanto i buoni riscontri a livello Challenger per Jacopo Vasamì, che a giugno è stato anche numero 2 del ranking ITF juniores, poi chiuso al sesto posto. Nel 2025 è infatti riuscito a conquistare tre titoli di categoria in singolare: il prestigioso Trofeo Bonfiglio e poi a Il Cairo (entrambi di categoria J500) e il J300 di Casablanca.