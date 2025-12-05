Italia da RECORD! Oro mondiale nella 4×50 mista | Swim Zone Speciale Lublino 2025

Una giornata indimenticabile agli Europei di nuoto Lublino 2025: la 4×50 stile libero mista dell’Italia fa la storia con uno straordinario oro e il nuovo record del mondo grazie a Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis. Una prova travolgente che conferma il dominio azzurro nelle staffette: finora tre ori e un argento, un Europeo che resterà nella memoria come il torneo delle staffette italiane.

Nella nuova puntata speciale di Swim Zone, in diretta alle 12:30, Aglaia Pezzato ed Enrico Spada analizzeranno tutti i temi caldi della rassegna:

– le parole, i dubbi e gli obiettivi di Thomas Ceccon;

– la battaglia annunciata tra Simona Quadarella e Isabel Gose negli 800 stile libero;

– la crescita di Gabriele Mancini e le prospettive di Lorenzo Mora;

– il doppio oro di una super Marrit Steenbergen;

– le sfide ad altissima intensità tra Maxime Grousset e Noe Ponti.

Una puntata da non perdere per rivivere le emozioni della giornata e scoprire cosa aspettarsi dal prosieguo degli Europei di nuoto 2025.

