INIZIO AZZURRO! Doppietta Italia nel PGS di Mylin: Lucia Dalmasso batte Elisa Caffont in finale!

Partenza da sogno per l’Italia nella Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino, che ha preso il via quest’oggi in Cina con il gigante parallelo di Mylin. La gara femminile si è conclusa infatti con una clamorosa doppietta azzurra firmata da Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont, che hanno occupato i primi due gradini del podio regalando un risultato storico al movimento italiano.

Dalmasso, al terzo successo della carriera nel circuito maggiore, si è resa protagonista di un percorso entusiasmante sul tracciato cinese firmando il quarto tempo in qualificazione e battendo nell’ordine la slovena Gloria Kotnik, la fuoriclasse giapponese Tsubaki Miki e la ceca Zuzana Maderova (testa di serie n.1 del tabellone) per arrivare all’ultimo atto.

In Finale ha poi completato l’opera vincendo in rimonta per soli 4 centesimi contro la compagna di squadra Caffont, che in precedenza aveva eliminato la canadese Aurelie Moisan, la quotata svizzera Julie Zogg e la giovanissima bulgara Malena Zamfirova dopo aver chiuso in settima piazza il turno di qualificazione. La 26enne veneta ha archiviato il miglior piazzamento della carriera in Coppa del Mondo, raggiungendo per la prima volta la Big Final dopo i tre terzi posti raccolti nell’ultimo biennio.

Il podio odierno è stato completato a sorpresa in terza posizione dalla 16enne bulgara Zamfirova, che prosegue nel suo percorso di crescita dopo aver dimostrato di poter competere con le big già nel corso della passata stagione (fu seconda nel PGS di Krynica). Da segnalare sul fronte italiano anche il 15° posto assoluto di Jasmin Coratti, sconfitta agli ottavi dalla svizzera Zogg, mentre sono uscite di scena in qualificazione Elisa Fava (25ma) e Sofia Valle (29ma).