Il Roland Garros e L’Équipe omaggiano Nicola Pietrangeli: “Ha reso il tennis popolare nel suo Paese”

Un giorno triste per il tennis e lo sport italiano. La scomparsa di una figura iconica come Nicola Pietrangeli, all’età di 92 anni, suscita tante emozioni e non solo dall’Italia sono arrivate delle testimonianze di vicinanza dopo aver appreso la notizia della morte. Il riferimento ai campioni Rafa Nadal e Novak Djokovic, più volti vincitori agli Internazionali d’Italia.

Anche la Francia ha reso omaggio alla leggenda del tennis italiano. “Rese il tennis popolare nel suo Paese, quando era visto come una disciplina riservata alle élite“, ha scritto L’Équipe. “È stato un grande specialista della terra battuta e il miglior giocatore italiano prima dell’Era Open. Fu il primo azzurro a vincere uno Slam e ha fatto entrare il tennis nella coscienza nazionale“, viene sottolineato dall’importante testata francese.

Un tributo in Francia, inoltre, dal Roland Garros, torneo che Nicola è stato in grado di vincere in due circostanze nel singolare e quattro nel computo totale, come viene sottolineato dal post dello Slam transalpino: “Quattro volte campione del torneo (considerando nel conto anche il doppio e il doppio misto) e figura iconica nel tennis italiano, lascia un’eredità straordinaria“, si scrive.

Il Major parigino ha condiviso anche un’intervista a Pietrangeli pubblicata lo scorso anno sul proprio profilo YouTube: “Siamo stati fortunati a incontrarlo qualche anno fa, quando ci raccontò i suoi esordi e la sua indimenticabile storia al Roland Garros. Un narratore brillante, un campione straordinario, una figura amata che mancherà moltissimo al mondo del tennis“.