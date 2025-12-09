Il presidente Flavio Roda fissa l’obiettivo medaglie per Milano Cortina 2026

Il conto alla rovescia prosegue velocemente e il 6 febbraio, giorno nei quali i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 prenderanno il via, si avvicina. In casa Italia si sta vivendo questo percorso in maniera un po’ particolare perché qualche infortunio di troppo c’è stato, pensando soprattutto a quanto è accaduto a Federica Brignone, Marta Bassino e a Flora Tabanelli.

La sciatrice piemontese ha dovuto desistere dal sogno olimpico, mentre la tigre di La Salle e la fuoriclasse emiliana del freestyle hanno ancora delle possibilità per esserci. Compagine del Bel Paese che spera di sfruttare il “fattore campo” in fatto di risultati. A proposito di questo, il presidente della FISI, Flavio Roda, ha fissato un obiettivo minimo in termini di numero di medaglie.

“Gli obiettivi si pongono sempre, sicuramente noi in queste Olimpiadi rappresentiamo l’80% del programma olimpico, quindi i numeri sono impattanti. Le discipline olimpiche sono 11: nell’ultima edizione noi abbiamo ottenuto 9 medaglie, questa volta dobbiamo andare almeno in doppia cifra, perché non si può fare di meno“, ha dichiarato Roda (fonte: ANSA).

A margine dell’inaugurazione della nuova sede della FISI in uno stabile Aler a Milano, il n.1 della Federazione degli Sport Invernali ha aggiunto: “Abbiamo anche alcune difficoltà, tipo nello sci alpino dove abbiamo avuto degli incidenti che hanno un po’ compromesso degli atleti importanti, però stiamo tornando a buoni livelli con i più giovani. Abbiamo altre discipline per cui, negli ultimi week end, come abbiamo visto, ci sono stati 5-6 podi, quindi io sono fiducioso che dovremo andare oltre alle 10 medaglie“, ha aggiunto.