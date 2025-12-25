Il padre di Carlos Alcaraz sulla separazione da Ferrero: “Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa”

Ad una settimana dalla rottura tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il suo allenatore storico, Juan Carlos Ferrero, che lo aveva seguito negli ultimi 7 anni, è stato interpellato da Efe il padre del tennista iberico, il quale però non ha voluto svelare i motivi della separazione.

Raggiunto dall’agenzia di stampa spagnola per conoscere i motivi della fine del rapporto di lavoro tra i due, Carlos Alcaraz González, padre dell’attuale numero 1 ATP, si è limitato a dire: “Ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa“.

Juan Carlos Ferrero seguiva Alcaraz fin da quando quest’ultimo aveva 15 anni: il padre del tennista spagnolo non ha svelato i motivi del mancato rinnovo del contratto del tecnico, che nei giorni scorsi si era detto “ferito” per quanto comunque percepisse “un senso di pace e di aver fatto i compiti“.

Il tecnico comunque non ha chiuso la porta ad un eventuale ritorno nel futuro, definendo Alcaraz “con il potenziale per diventare il miglior tennista della storia“, tuttavia Ferrero non aveva risparmiato qualche frecciata, affermando che “le persone vicine a Carlos” ritenevano fosse meglio porre fine alla collaborazione.