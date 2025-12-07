Il Napoli supera la Juve e torna in vetta alla Serie A. Cade la Roma a Cagliari, pari tra Lazio e Bologna

La domenica della 14a giornata della Serie A 2025-2026 aveva in programma 4 match e tutti, chi più chi meno, hanno dato spunti importanti per la classifica. Il Napoli torna in vetta alla classifica a quota 31 punti (+1 sull’Inter) dopo aver superato la Juventus per 2-1 al “Maradona”. Si ferma anche la Roma che cade a Cagliari e rimane ferma a quota 27 punti, mentre il Bologna rimane quinto dopo aver impattato in casa della Lazio. Biancocelesti che vengono superati dalla Cremonese al nono posto dopo la vittoria contro il Lecce.

CREMONESE-LECCE 2-0

Successo importante per i grigio-rossi che centra la seconda vittoria consecutiva dopo Bologna. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 i padroni di casa passano in vantaggio grazie al calcio di rigore di Bonazzoli al minuto 53′. Nel finale arriva il raddoppio di Sanabria al minuto 78′ che manda i titoli di coda al match.

CAGLIARI-ROMA 1-0

Match combattutissimo all’Unipol Domus Stadium. La svolta arriva al minuto 52′ con il cartellino rosso di Celik. A quel punto i rossoblù isolani cambiano marcia e vanno a segno con Gaetano al minuto 82′. La rete che regala i 3 punti ai padroni di casa. Per la Roma, invece, seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Napoli.

LAZIO-BOLOGNA 1-1

All’Olimpico va in scena una sfida decisamente equilibrata con i biancocelesti che passano in vantaggio al 38° con Isaksen, ma i rossoblù rispondono immediatamente con Odgaard dopo due soli giri di lancette. Nella ripresa piovono cartellini (anche un doppio giallo per Gila) e sostituzioni ma il risultato non cambia. Un punto a testa dopo 90 minuti di spessore.

NAPOLI-JUVENTUS 2-1

Il big match del “Maradona” vede il successo dei partenopei che vincono per il settimo anno consecutivo contro la Juventus dell’ex Spalletti. Pronti, via, e la squadra di Conte va subito in vantaggio con Hojlund dopo soli 7 minuti di gioco. I bianconeri subiscono il colpo e hanno bisogno del secondo tempo per reagire. Anzi, arriva persino il pareggio con Yildiz che trasforma in gol un preciso assist di McKennie. Si tratta dell’unico guizzo dei bianconeri, prima che il Napoli torni di nuovo avanti con un colpo di testa ravvicinato dello stesso Hojlund a seguito di un rinvio errato della difesa juventina.