Il mondo della ginnastica ritmica piange la scomparsa di Isabelle Marciniak: addio alla giovane stella brasiliana, aveva soli 18 anni

Una brutta notizia ha scosso il mondo della ginnastica ritmica. Isabelle Marciniak, giovane promessa brasiliana di questa disciplina, è scomparsa all’età di soli 18 anni. A darne l’annuncio ufficiale è stata la Federazione di Ginnastica del Paraná, lo Stato in cui l’atleta era nata e cresciuta sportivamente.

Marciniak si è spenta alla vigilia di Natale dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il linfoma di Hodgkin, una grave patologia oncologica del sistema linfatico che colpisce i linfociti B. La diagnosi era arrivata nel 2023, costringendola a interrompere prematuramente una carriera agonistica che, in considerazione della giovane età, aveva già mostrato segnali di grande talento e maturità sportiva nelle competizioni a cui aveva preso parte.

Tra i risultati più significativi ottenuti prima dello stop forzato spicca l’affermazione nel concorso generale individuale ai campionati nazionali juniores, competizione nella quale la ginnasta sudamericana era giunta seconda anche nella specialità del nastro, confermandosi come una delle atlete più promettenti del panorama nazionale.

Il suo club, l’Agir di Curitiba, ha voluto ricordarla così, con un messaggio carico di emozione: “Che la sua storia, la sua passione per lo sport e il suo ricordo continuino a vivere come fonte di ispirazione per tutti coloro che credono nella ginnastica come strumento di formazione umana e di trasformazione“.