Il Bologna supera l’Inter ai rigori e raggiunge il Napoli in Finale di Supercoppa Italiana

Sarà, quindi, tra Napoli e Bologna la Finale della Supercoppa Italiana 2025. Questo è il verdetto emerso dopo la seconda semifinale, che metteva di fronte Bologna e Inter (risultato finale di 4-3 dopo i calci di rigore) disputata questa sera al King Saud University Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita. L’atto conclusivo si disputerà lunedì 22 dicembre alle ore 20.00 italiane (le ore 22.00 locali).

L’Inter è scesa in campo con il consueto 3-5-2 con diverse rotazioni. In porta gioca Martinez al posto di Sommer, in difesa Bisseck, de Vrij e Bastoni, quindi Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco a centrocampo, con Thuram in attacco al fianco di Bonny che prende il posto di Lautaro Martinez. Il Bologna ha risposto con il 4-2-3-1 con Ravaglia tra i pali, quindi difesa composta da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda, in mediana Moro e Pobega, mentre alle spalle di Castro agivano Bernardeschi, Odgaard e Orsolini.

Pronti, via, ed i nerazzurri passano subito in vantaggio. Dopo un minuto di gioco, infatti, Bastoni dalla tre quarti pennella un cross preciso per Thuram che, sul secondo palo, calcia al volo e trafigge Ravaglia. L’Inter non toglie il piede dall’acceleratore e prova a raddoppiare subito ma i rossoblù si svegliano e iniziano a prendere campo. Con il passare dei minuti la partita si fa equilibrata con la formazione di Italiano che inizia a prendere coraggio. Al minuto 35′, su una ripartenza dei felsinei, Castro punta Bisseck per lanciarsi in porta, ma il difensore nerazzurro lo ferma. Con un evidente tocco di mano, però. Il VAR richiama Chiffi e il penalty è inevitabile. Dal dischetto va Orsolini che non dà scampo a Martinez.

Si va al riposo sul punteggio di 1-1 e nella ripresa la sfida si accende. L’Inter inizia a fare sentire la pressione e ottiene un calcio di rigore per un presunto fallo di Heggem su Bonny ma, dopo revisione al VAR, Chiffi decide di fare marcia indietro. Nel finale girandola di cambi con Lautaro Martinez che entra in campo e prova a condurre l’Inter al nuovo vantaggio. Il Bologna dopo qualche minuto di sofferenza torna a tenere bene il campo e la sfida arriva ai minuti di recupero. I rossoblù si spingono in avanti e Fabbian al 91′ chiama alla grande risposta Martinez con un tiro a giro che sembrava pronto a insaccarsi. Si tratta dell’ultima emozione del match. Si chiude sull’1-1. Si va quindi ai calci di rigore.

La sequenza: Segna Lautaro Martinez. Segna Ferguson. Sbaglia Bastoni parato da Ravaglia. Sbaglia Moro parato da Martinez. Sbaglia Barella che calcia alto. Sbaglia Miranda che calcia alto. Sbaglia Bonny parato da Ravaglia. Segna Rowe. Segna de Vrij. Segna Immobile e il Bologna vince.