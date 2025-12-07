I 50 rana sono azzurri a Lublino! Cerasuolo d’oro e Martinenghi di bronzo negli Europei in vasca corta

La conferma è arrivata. Si credeva molto alla vigilia degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia) nelle possibilità degli azzurri nella rana. Se nei 100 la delusione era stata molta, nei 50 si è compensato con un riscontro di pregevole fattura.

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi, infatti, hanno dato un seguito alle aspettative, conquistando l’oro e il bronzo nella finale continentale della piscina da 25 metri. Il romagnolo, pur non essendo super brillante, è riuscito a tenere a bada con personalità le voglie del turco Emre Sakci.

Toccando la piastra nei primi 25 metri in 11″54, Cerasuolo si è garantito un minimo margine di vantaggio che è riuscito a gestire fino alla fine, siglando il crono conclusivo di 25″67. Alle sue spalle il turco in 25″85 e il lombardo in 25″86, non perfetto nella virata di metà gara e non così convincente nel suo primo 25 metri. Comunque, in una competizione che non l’ha visto in grande forma, un podio che fa morale.

Un risultato che consente al classe 2003 del Bel Paese di far seguire all’oro iridato in vasca lunga di Singapore quello europeo in corta. Un 2025 da ricordare per lui.