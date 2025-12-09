Hockey su ghiaccio, la Federazione Internazionale risponde a USA e Canada: “La pista di Milano è regolamentare”

Dopo settimane di critiche e polemiche da parte dei media statunitensi e canadesi sulle dimensioni della pista di hockey su ghiaccio che ospiterà il torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in cui saranno impegnati i giocatori dell’NHL (che tornano sulla scena a Cinque Cerchi) è arrivata una specifica importante da parte della Federazione Internazionale.

LA IIHF, come riporta il sito federale Italia Hockey, ha confermato la conformità e la regolarità dell’impianto dell’Arena Santa Giulia e anche della Milano Rho Ice Hockey Arena, presso la Fiera Milano, dicendo: “La IIHF conferma che le piste della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e della Milano Rho Ice Hockey Arena misureranno 60.0 metri di lunghezza per 26.0 metri di larghezza (circa 196.85 piedi per 85.3 piedi)”.

“Sebbene queste dimensioni differiscano leggermente da una tipica pista NHL, sono conformi ai regolamenti IIHF e corrispondono alle dimensioni della pista utilizzata per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Secondo la Federazione Internazionale di hockey su ghiaccio le misure sono pienamente coerenti con le dimensioni richieste dalla NHL come parte delle specifiche dell’arena per le partite inserite tra le Global Series Game (i match di regular season della NHL disputati fuori da Stati Uniti e Canada)“.

“Tutte le parti coinvolte – prosegue il testo – l’IIHF, il Comitato Organizzatore di Milano-Cortina 2026, la NHL, la NHLPA, il CIO e le autorità competenti concordano sul fatto che le differenze nelle specifiche della pista sono insignificanti e non dovrebbero influire sulla sicurezza o sulla qualità del gioco”.