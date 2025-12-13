Hockey pista: Viareggio rosicchia punti preziosi in Serie A1, sorride Lodi

In attesa delle risposte di Trissino e Bassano, Viareggio rosicchia importantissimi punti in classifica nell’undicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. La squadra toscana nella partita che ha aperto il weekend si è infatti imposta a domicilio del Monza, avvicinandosi così al terzo posto occupato proprio dai brianzoli, adesso avanti di un solo punto.

Successo netto per la CGC che, dopo essere stata inizialmente raggiunta dai rivali sul parziale di 1-1, ha letteralmente messo la quinta avanzando prima con Murgia e, successivamente, con Ambrosio. Risultato di alto livello dunque per la formazione viareggina che, ricordiamo, ha ancora una partita da recuperare.

Trionfo in esterna poi per Lodi, capace di passare su Forte Dei Marmi per 2-3, risultato speculare a quello tra Grosseto e Sarzana. Più agevole il successo di Valdagno, il quale ha arginato Breganze per 6-2, così come per Foligno, autore di un blitz in trasferta in casa del Novara, battuto per 4-7.

Domani, domenica 14 dicembre, il quadro si chiuderà con il big match tra Bassano e Trissino e con l’incontro tra Castiglione e Giovinazzo. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A1 2025-2026 HOCKEY PISTA