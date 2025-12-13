Hockey Pista

Hockey pista: Viareggio rosicchia punti preziosi in Serie A1, sorride Lodi

Fabrizio Testa

Pubblicato

2 minuti fa

il

Viareggio/ FISR

In attesa delle risposte di Trissino e Bassano, Viareggio rosicchia importantissimi punti in classifica nell’undicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. La squadra toscana nella partita che ha aperto il weekend si è infatti imposta a domicilio del Monza, avvicinandosi così al terzo posto occupato proprio dai brianzoli, adesso avanti di un solo punto.

Successo netto per la CGC che, dopo essere stata inizialmente raggiunta dai rivali sul parziale di 1-1, ha letteralmente messo la quinta avanzando prima con Murgia e, successivamente, con Ambrosio. Risultato di alto livello dunque per la formazione viareggina che, ricordiamo, ha ancora una partita da recuperare.

Trionfo in esterna poi per Lodi, capace di passare su Forte Dei Marmi per 2-3, risultato speculare a quello tra Grosseto e Sarzana. Più agevole il successo di Valdagno, il quale ha arginato Breganze per 6-2, così come per Foligno, autore di un blitz in trasferta in casa del Novara, battuto per 4-7. 

Domani, domenica 14 dicembre, il quadro si chiuderà con il big match tra Bassano e Trissino e con l’incontro tra Castiglione e Giovinazzo. Di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A1 2025-2026 HOCKEY PISTA

PTI
GTE
VTE
PTE
PSE
RFT
RST
DIFF
PEN
1
HOCKEY TRISSINO
 28
10
9
1
0
82
20
62
2
UBROKER BASSANO
 26
10
8
2
0
39
14
25
3
TEAMSERVICECAR MONZA
 23
11
7
2
2
46
34
12
4
CGC VIAREGGIO
 22
10
6
4
0
32
21
11
5
WHY SPORT VALDAGNO
 22
11
7
1
3
53
38
15
6
BCC CENTROPADANA A.LODI
 20
11
6
2
3
42
35
7
7
HOCKEY SARZANA
 17
11
5
2
4
37
34
3
8
CP GROSSETO 1951
 17
11
5
2
4
38
35
3
9
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 15
11
4
3
4
44
46
-2
10
HC FORTE DEI MARMI
 10
11
3
1
7
30
40
-10
11
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 6
10
2
0
8
32
66
-34
12
TR AZZURRA NOVARA
 3
11
1
0
10
31
52
-21
13
INDECO AFP GIOVINAZZO
 3
9
1
0
8
33
47
-14
14
HOCKEY BREGANZE
 0
11
0
0
11
24
81
-57
