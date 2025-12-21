Hockey Pista
Hockey pista: Trissino vince contro Grosseto e chiude in testa alla Serie A1 il 2025
La Serie A1 va ufficialmente a riposo sino al prossimo 6 gennaio. Il posticipo della 12esima giornata, fra Trissino e Grosseto, ha infatti chiuso il programma di questo importante turno della stagione regolare.
A vincere sono stati i veneti, capaci di imporsi per 6-2 fra le mura amiche. Grande protagonista Andrea Malagoli, capace di mettere a referto 3 delle 6 reti complessive per i campioni d’Italia.
Di seguito i tabellini, il riepilogo dei risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno – il primo del 2026 – della Serie A1 2025-2026 di hockey su pista.
TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA – BCC CENTROPADANA AMATORI WASKEN LODI = 1-4 (0-2, 1-2)
Team Service Car Monza: Velazquez, Galimberti (C), Zucchetti, Marzonetto, Bielsa – Olmos, Colamaria, Pesavento, Ponti, Borgonovo – All. Jaquierz
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Borregan, Antonioni (C), Faccin, Compagno- Borgo, Giovannetti, Nadini, Monticelli, Porchera – All. Bresciani
Marcatori: 1° tempo: 0’20” Faccin (LOD), 13’43” Giovannetti (LOD) – 2° tempo: 11’45” Colamaria (MNZ), 14’02” Nadini (LOD)
Espulsioni: 1° tempo: 6’12” Borgo (2′) (LOD), 10’41” Olmos (2′) (MNZ), 20’34” Pesavento (2′) (MNZ)
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Luca Molli di Viareggio (LU)
Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)
INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – UBROKER BASSANO = 2-6 (2-3, 0-3)
Indeco AFP Giovinazzo: Dangelico, Amato, Clavel, Cardoso, Monticelli – Mezzina, Turturro, De Bari D, Dilillo, Guia – All. Depalma
Ubroker Bassano: Grimalt, Pozzato, Ipinazar F, Ipinazar P, Riba – Scuccato, Giuliani, Posito, Cardella, Verona M – All. Bertolucci
Marcatori: 1° tempo: 1’48” Cardoso (AFP), 19’49” Monticelli (AFP), 21’22” Posito (BAS), 21’34” Pozzato (BAS), 22’18” Ipinazar F (BAS) – 2° tempo: 2’58” Riba (BAS), 5’30” Ipinazar F (BAS), 7’45” Cardella (BAS)
Espulsioni: 1° tempo: 2’29” Clavel (2′) (AFP), 13’05” Mezzina (2′) (AFP) – 2° tempo: 21’46” Giuliani (2′) (BAS)
Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Carlo Iuorio di Salerno
Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. – H.C. FORTE DEI MARMI = 4-1 (0-0, 4-1)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Pagnini F, Banini F, Fantozzi – Vega, Bracali, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S
Forte dei Marmi: Gnata (C), Raffaelli, Bozzetto L, Duhalde, Lopez – Ballestero, Checchetto, Giovannelli T, Cacciaguerra, Ciupi – All. Crudeli
Marcatori: 2° tempo: 11’46” Vega (FOL), 15’18” Lopez (FDM), 18’01” Banini D (FOL), 23’21” Banini D (FOL), 24’17” Banini F (FOL)
Espulsioni: 2° tempo: 4’03” Banini F (2′) (FOL)
Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Louis Hyde di Breganze (VI)
Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)
HOCKEY SARZANA – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 2-7 (2-3, 0-4)
Sarzana: Corona, Borsi (C), Rubio, Munne, De Rinaldis – Tabarelli, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi – All. Festa
Why Sport Valdagno: Vieira, Diquigiovanni (C), Seixas, Crocco N, Sanches – Honorio, Crocco F, Piccoli Giu, Tomba, Bovo – All. Mascarenhas
Marcatori: 1° tempo: 4’57” Borsi (SAR), 6’42” Munne (SAR), 11’07” Crocco F (VAL), 11’41” Piccoli (VAL), 24’37” Sanches (VAL) . 2° tempo: 8’01” Seixas (VAL), 10’50” Piccoli (VAL), 16’11” Tomba (VAL), 22’16” Seixas (VAL)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)
Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 20:45 – PalaFerrarin di Breganze (VI)
HOCKEY BREGANZE – TR AZZURRA NOVARA = 1-9 (0-2, 1-7)
Breganze: Tagliapietra Giu, Agostini P, Volpe T, Tagliapietra Gio, Cairo – Tagliapietra Ant, Costenaro, Agostini N, Volpe J, Todeschini – All. Thiella
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Gavioli G, Torres R, Moyano – Illuzzi, Dinis, Brusa, Pigato – All. Tataranni
Marcatori: 1° tempo: 0’27” Torres R (NOV), 22’01” Torres (NOV) – 2° tempo: 4’36” Illuzzi (sup.num) (NOV), 7’05” Moyano (tir.dir) (NOV), 12’22” Illuzzi (NOV), 14’47” Moyano (NOV), 16’39” Agostini P (BRE), 17’04” Illuzzi (NOV), 19’05” Maniero (NOV), 24’16” Torres (NOV)
Espulsioni: 1° tempo: 11’36” Illuzzi (2′) (NOV) – 2° tempo: 3’36” Costenaro (2′)(BRE), 5’16” Dinis (2′) (NOV), 9’04” Brusa (2′) (NOV), 11’33” Costenaro (2′) (BRE) e Dinis (2′) (NOV)
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate (MB)
Sabato 20 Dicembre 2025 – ore 21:00 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)
C.G.C. VIAREGGIO – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 6-3 (2-2, 4-1)
CGC Viareggio: Poletti Fil, Rosi, Cinquini E, Torner, Ambrosio – D’Anna (C), Muglia, Lombardi, Larini, Casentini – All. De Gerone
Blue Factor Castiglione: Saitta M, Maldini, Cabiddu, Escbar, Lasorsa – Esquibel, Bracali D, Guarguaglini, Bracali T, Irace – All. Bracali M
Marcatori: 1° tempo: 3’58” Ambrosio (CGC), 12’32” Muglia (CGC), 13’20” Esquibel (CAS), 16’12” Lasorsa (CAS) -2° tempo: 12’42” Lombardi (CGC), 13’07” Ambrosio (CGC), 19’12” Muglia (CGC), 20’08” Muglia (Tir.dir) (CGC), 22’43” Esquibel (CAS)
Espulsioni: 1° tempo: 10’53” Cabiddu (2′) (CAS) – 2° tempo: 17’09” Maldini (2′) (CAS), 19’41” Torner (2′) (CGC), 20’49” Lasorsa (2′) (CAS)
Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Francesco Stallone di Giovinazzo (BA)
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 12 – ANTICIPO VENERDI’ 19, SABATO 20, DOMENICA 21 DICEMBRE 2025
|19/12/25 ore 21:00
|H.R.C. Monza
|Amatori Wasken Lodi
|1-4
|20/12/25 ore 20:00
|A.F.P. Giovinazzo
|Hockey Bassano 1954
|2-6
|20/12/25 ore 20:45
|Hockey Breganze
|Azzurra Novara
|1-9
|20/12/25 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|H.C. Forte dei Marmi
|4-1
|20/12/25 ore 20:45
|Hockey Sarzana
|H.C. Valdagno
|2-7
|20/12/25 ore 21:00
|C.G.C. Viareggio
|H.C. Castiglione
|6-3
|21/12/25 ore 18:00
|Hockey Trissino
|C.P. Grosseto 1951
|6-2
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Hockey Trissino
|32
|12
|66
|V-P-V
|2
|Ubroker H.Bassano 1954
|30
|12
|29
|V-V-P
|3
|C.G.C. Viareggio
|28
|12
|15
|V-V-V
|4
|Why Sport H.C. Valdagno
|25
|12
|20
|V-P-V
|5
|Amatori Wasken Lodi
|23
|12
|10
|P-V-V
|6
|TeamService Car H.R.C. Monza
|23
|12
|9
|V-S-S
|7
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|18
|12
|1
|P-V-V
|8
|Hockey Sarzana
|17
|12
|-2
|S-V-S
|9
|C.P. Grosseto 1951
|17
|11
|3
|V-V-S
|10
|H.C. Forte dei Marmi
|10
|12
|-13
|V-S-S
|11
|Blue Factor H.C. Castiglione
|7
|12
|-40
|S-P-S
|12
|TR Azzurra Novara
|6
|12
|-13
|S-S-V
|13
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|4
|12
|-21
|P-S-S
|14
|Hockey Breganze
|0
|12
|-65
|S-S-S
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 13 – MARTEDI’ 6 GENNAIO
|6/1/26 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|Hockey Breganze
|6/1/26 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|A.F.P. Giovinazzo
|6/1/26 ore 20:45
|H.C. Castiglione
|H.R.C. Monza
|6/1/26 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|Follonica Hockey 1952
|6/1/26 ore 20:45
|Azzurra Novara
|Hockey Sarzana
|14/1/26 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|Hockey Trissino
|14/1/26 ore 20:45
|Hockey Bassano 1954
|C.G.C. Viareggio