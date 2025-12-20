Hockey Pista

Hockey pista: Bassano vince nel sabato di Serie A1 e ritrova provvisoriamente la vetta

Fabrizio Testa

Pubblicato

2 minuti fa

il

Bassano/ FISR

Bassano vince e torna almeno per una sera in testa alla classifica. La squadra veneta ha infatti battuto in scioltezza Giovinazzo in uno dei match più importanti del dodicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, mettendo così pressione adesso a Trissino, attesa domani nel big match contro la terza della classe Viareggio. 

Davvero tutto molto facile per l’Ubroker, passata sul campo pugliese con il poderoso risultato di 2-6. Promettente vittoria anche per un’altra compagine del Veneto, ovvero Valdagno, mattatrice in quel di Sarzana per 1-9.

Molto bene anche Lodi, formazione che ha calato il poker in quel di Monza arginando gli avversari per 1-4. Da segnalare inoltre il successo di Follonica su Forte Dei Marmi (4-1) e di Novara su Breganze (6-3). 

La Serie A1 di hockey su pista tornerà dunque domani con l’ultimo match dell’anno solare 2025. Di seguito la classifica aggiornata. 

SERIE A1 HOCKEY PISTA 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA

PTI
GTE
VTE
PTE
PSE
RFT
RST
DIFF
PEN
1
UBROKER BASSANO
 30
12
9
3
0
46
17
29
2
HOCKEY TRISSINO
 29
11
9
2
0
83
21
62
3
CGC VIAREGGIO
 28
12
8
4
0
41
26
15
4
WHY SPORT VALDAGNO
 25
12
8
1
3
60
40
20
5
BCC CENTROPADANA A.LODI
 23
12
7
2
3
46
36
10
6
TEAMSERVICECAR MONZA
 23
12
7
2
3
47
38
9
7
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 18
12
5
3
4
48
47
1
8
HOCKEY SARZANA
 17
12
5
2
5
39
41
-2
9
CP GROSSETO 1951
 17
11
5
2
4
38
35
3
10
HC FORTE DEI MARMI
 10
12
3
1
8
31
44
-13
11
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 7
12
2
1
9
39
76
-37
12
TR AZZURRA NOVARA
 6
12
2
0
10
40
53
-13
13
INDECO AFP GIOVINAZZO
 4
12
1
1
10
41
60
-19
14
HOCKEY BREGANZE
 0
12
0
0
12
25
90
-65
Argomenti correlati:
