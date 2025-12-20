Hockey Pista
Hockey pista: Bassano vince nel sabato di Serie A1 e ritrova provvisoriamente la vetta
Bassano vince e torna almeno per una sera in testa alla classifica. La squadra veneta ha infatti battuto in scioltezza Giovinazzo in uno dei match più importanti del dodicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista, mettendo così pressione adesso a Trissino, attesa domani nel big match contro la terza della classe Viareggio.
Davvero tutto molto facile per l’Ubroker, passata sul campo pugliese con il poderoso risultato di 2-6. Promettente vittoria anche per un’altra compagine del Veneto, ovvero Valdagno, mattatrice in quel di Sarzana per 1-9.
Molto bene anche Lodi, formazione che ha calato il poker in quel di Monza arginando gli avversari per 1-4. Da segnalare inoltre il successo di Follonica su Forte Dei Marmi (4-1) e di Novara su Breganze (6-3).
La Serie A1 di hockey su pista tornerà dunque domani con l’ultimo match dell’anno solare 2025. Di seguito la classifica aggiornata.
SERIE A1 HOCKEY PISTA 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA
|
PTI
|
GTE
|
VTE
|
PTE
|
PSE
|
RFT
|
RST
|
DIFF
|
PEN
|
1
|
|
UBROKER BASSANO
|30
|
12
|
9
|
3
|
0
|
46
|
17
|
29
|
2
|
|
HOCKEY TRISSINO
|29
|
11
|
9
|
2
|
0
|
83
|
21
|
62
|
3
|
|
CGC VIAREGGIO
|28
|
12
|
8
|
4
|
0
|
41
|
26
|
15
|
4
|
|
WHY SPORT VALDAGNO
|25
|
12
|
8
|
1
|
3
|
60
|
40
|
20
|
5
|
|
BCC CENTROPADANA A.LODI
|23
|
12
|
7
|
2
|
3
|
46
|
36
|
10
|
6
|
|
TEAMSERVICECAR MONZA
|23
|
12
|
7
|
2
|
3
|
47
|
38
|
9
|
7
|
|
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
|18
|
12
|
5
|
3
|
4
|
48
|
47
|
1
|
8
|
|
HOCKEY SARZANA
|17
|
12
|
5
|
2
|
5
|
39
|
41
|
-2
|
9
|
|
CP GROSSETO 1951
|17
|
11
|
5
|
2
|
4
|
38
|
35
|
3
|
10
|
|
HC FORTE DEI MARMI
|10
|
12
|
3
|
1
|
8
|
31
|
44
|
-13
|
11
|
|
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
|7
|
12
|
2
|
1
|
9
|
39
|
76
|
-37
|
12
|
|
TR AZZURRA NOVARA
|6
|
12
|
2
|
0
|
10
|
40
|
53
|
-13
|
13
|
|
INDECO AFP GIOVINAZZO
|4
|
12
|
1
|
1
|
10
|
41
|
60
|
-19
|
14
|
|
HOCKEY BREGANZE
|0
|
12
|
0
|
0
|
12
|
25
|
90
|
-65