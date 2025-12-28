Hockey ghiaccio: Vipiteno stende Cortina nell’Alps League. Bene Renon, Merano e Asiago

La domenica sera dell’Alps Hockey League 2025-2026 regala soddisfazioni ai colori italiani, con le tante squadre del Bel Paese impegnate sul ghiaccio per le partite del 28 dicembre. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

L’incrocio fra Vitipiteno e Cortina premia i “Broncos” che, in casa, si impongono per 5-2 riuscendo a ribaltare l’esito della partita, dopo il vantaggio esterno firmato da Pietroniro, grazie alle reti di Zecchetto, Sproviero (2 reti per lui), Gschliesser e Planatscher, prima della nuova griffe di Pietroniro a definire i contorni della gara.

Da registrare inoltre vi sono i successi interni di Renon, 4-2 all’Adler Stadtwerke Kitzbühel con Fink (doppietta) sugli scudi, Merano, 6-1 agli Unterland Cavaliers nell’altro incrocio tutto italiano, senza storia in favore dei meranesi che dominano trascinati da Gellon, Claesson e Mandruzzato, e Asiago, che si libera per 5-1 del KHL Sisak mandando a referto fra gli altri Parco, Porco e Valentini.

Infine il 6-4 del Gherdeina sull’EC Bregenzerwald: partita a ondate. Prima il 3-0 degli italiani, poi il ritorno degli austriaci fino al 3-2, successivamente un nuovo colpo di coda del Gherdeina che con Guimond si porta sul 5-2, anche se rischia il rientro avversario con la doppietta di Laaksonen fino al 5-4. A sigillare la contesa arriva praticamente a tempo scaduto, in regime di empty net, la zampata di Moncada.