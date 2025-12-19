Hockey ghiaccio, Val Pusteria sbanca Lubiana e si porta al terzo posto della classifica di ICE League

Serata importante per la regular season della ICE Hockey League 2025-2026. In programma c’erano cinque match con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, era ospite in casa dell’Olimpia Lubiana e ha centrato una vittoria importante che porta i gialloneri a raggiungere gli sloveni al terzo posto.

HK OLIMPIA LUBIANA-VAL PUSTERIA 1-4

Occorrono appena 11 secondi ai gialloneri per sbloccare il punteggio. Ci pensa Ierullo su assist di Ticar per l’1-0 immediato. I Lupi non si fermano e raddoppiano all’11:23 con Bardreau su assist di Lauridsen, quindi arriva anche il 3-0 si Mantlinger al 19:20 su assist di Frycklund. Dopo un secondo periodo che va in archivio ancora sul 3-0, i padroni di casa sloveni riaprono i conti con la rete di Drozg al 40:23. Val Pusteria, però, non si scompone e chiude i discorsi con il 4-1 di Bardreau al 47:30.

Negli altri incontri:

Graz-Fehervar 4-2

Black Wings Lienz-Salisburgo 2-3

Klagenfurt-Vorarlberg 5-2

Villach-Ferencvaros 4-5

