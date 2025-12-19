Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Val Pusteria sbanca Lubiana e si porta al terzo posto della classifica di ICE League
Serata importante per la regular season della ICE Hockey League 2025-2026. In programma c’erano cinque match con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Val Pusteria, infatti, era ospite in casa dell’Olimpia Lubiana e ha centrato una vittoria importante che porta i gialloneri a raggiungere gli sloveni al terzo posto.
HK OLIMPIA LUBIANA-VAL PUSTERIA 1-4
Occorrono appena 11 secondi ai gialloneri per sbloccare il punteggio. Ci pensa Ierullo su assist di Ticar per l’1-0 immediato. I Lupi non si fermano e raddoppiano all’11:23 con Bardreau su assist di Lauridsen, quindi arriva anche il 3-0 si Mantlinger al 19:20 su assist di Frycklund. Dopo un secondo periodo che va in archivio ancora sul 3-0, i padroni di casa sloveni riaprono i conti con la rete di Drozg al 40:23. Val Pusteria, però, non si scompone e chiude i discorsi con il 4-1 di Bardreau al 47:30.
Negli altri incontri:
- Graz-Fehervar 4-2
- Black Wings Lienz-Salisburgo 2-3
- Klagenfurt-Vorarlberg 5-2
- Villach-Ferencvaros 4-5
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026
|1
|EC-KAC
|28
|16
|5
|3
|4
|100
|72
|28
|58
|2
|Moser Medical Graz99ers
|27
|14
|3
|4
|6
|90
|61
|29
|56
|3
|Olimpija Ljubljana
|29
|13
|8
|6
|2
|116
|83
|33
|53
|4
|HC Falkensteiner Pustertal
|28
|15
|8
|3
|2
|98
|74
|24
|53
|5
|HCB Südtirol Alperia
|26
|15
|8
|1
|2
|95
|67
|28
|49
|6
|EC Red Bull Salzburg
|28
|12
|9
|4
|3
|86
|64
|22
|47
|7
|FTC-Telekom
|28
|11
|11
|1
|5
|79
|90
|-11
|40
|8
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|26
|11
|10
|1
|4
|87
|85
|2
|39
|9
|Hydro Fehervar AV 19
|28
|10
|14
|2
|2
|63
|87
|-24
|36
|10
|Steinbach Black Wings Linz
|28
|8
|15
|5
|0
|90
|98
|-8
|34
|11
|Vienna Capitals
|26
|8
|13
|2
|3
|65
|80
|-15
|31
|12
|Pioneers Vorarlberg
|28
|5
|18
|2
|3
|58
|115
|-57
|22
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|28
|3
|19
|4
|2
|70
|121
|-51
|19