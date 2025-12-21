Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Val Pusteria come Bolzano, sconfitta in casa in ICE contro i Vienna Capitals
La domenica sera dell’ICE Hockey League non sorride al movimento italiano. Il Val Pusteria infatti è stato battuto in casa con lo score di 2-3 dai Vienna Capitals, in una partita sviluppatasi in modo del tutto inatteso.
Dopo un primo periodo chiuso sullo 0-0, gli austriaci sono passati in vantaggio con Gazzola nel secondo segmento di match. Lo 0-1 ha scosso la gara, per un terzo periodo ricco di colpi di scena.
Al 43′ pareggio di Rueschhoff per il momentaneo 1-1, poi il doppio colpo di coda di Gregoire per gli ospiti: una zampata al 50′ e una al 52′ per andare sull’1-3. Val Pusteria la riapre con Bardreau a poco più di 2 minuti dalla fine, ma sul 2-3 non ha più la forza di pareggiare.
Un ko che pesa anche in ottica classifica: nella graduatoria comandata dall’EC-KAC con 61 punti in 29 partite, il Val Pusteria si sistema al quarto posto con 53 punti in 29 match mandati in archivio, con Bolzano che invece è 6° con 49 punti in 27 gare disputate.
L’ICE Hockey League tornerà in campo il prossimo 26 dicembre: a Santo Stefano, il Val Pusteria sarà impegnato in trasferta contro l’HC TIWAG Innsbruck – Die Haie.