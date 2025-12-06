Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Val Pusteria cade in casa di Lienz nella serata di ICE League

Black Wings Lienz

Due soli match in programma questa sera per quanto riguarda la ICE Hockey League 2025-2026. Sul ghiaccio una squadra italiana, Val Pusteria, che però è incappata in una sconfitta in casa di Lienz. Nell’altro incontro successo esterno di Fehervar che passa in casa di Innsbruck per 4-2.

BLACK WINGS LIENZ-VAL PUSTERIA 3-1

Pronti, via, e gli austriaci indirizzano subito il match nella loro direzione. Vantaggio di Gaffal dopo 107 secondi con la rete del vantaggio. Al 3:13 arriva il raddoppio con Ograjensek con il 2-0 segnato in powerplay. Si va al primo riposo sul 2-0, ma Val Pusteria reagisce in avvio di secondo periodo. Purdeller, infatti, accorcia le distanze con la rete del 2-1 al 22:00. Lienz, tuttavia, non si scompone e al 24:08 torna ad allungare con il 3-1 firmato da Eder.

Si arriva al terzo periodo e il punteggio rimane sul 3-1 a lungo. Val Pusteria, però, non demorde e accorcia di nuovo con Lobis che va a segno con la rete del 3-2 al 54:27. La rimonta non riesce ed i padroni di casa austriaci portano a casa vittoria e 3 punti importanti.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2025-2026

1 EC-KAC 25 14 5 3 3 87 64 23 51
2 Moser Medical Graz99ers 24 13 3 3 5 81 54 27 50
3 Olimpija Ljubljana 26 12 7 5 2 109 76 33 48
4 HC Falkensteiner Pustertal 26 13 8 3 2 87 71 16 47
5 HCB Südtirol Alperia 24 13 8 1 2 85 62 23 43
6 EC iDM Wärmepumpen VSV 24 11 9 1 3 80 76 4 38
7 FTC-Telekom 25 10 9 1 5 70 79 -9 37
8 EC Red Bull Salzburg 24 9 9 3 3 68 57 11 36
9 Hydro Fehervar AV 19 25 10 11 2 2 57 73 -16 36
10 Steinbach Black Wings Linz 26 8 13 5 0 84 88 -4 34
11 Vienna Capitals 24 7 12 2 3 59 73 -14 28
12 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 26 3 17 4 2 67 111 -44 19
13 Pioneers Vorarlberg 25 4 16 2 3 52 102 -50 19
