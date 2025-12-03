Hockey ghiaccio: serata nera per Bolzano e Val Pusteria nell’ICE League

Il mercoledì sera dell’ICE Hockey League 2025-2026 non sorride alle squadre italiane coinvolte nel torneo. Sia il Bolzano sia il Val Pusteria sono infatti andate ko sul ghiaccio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Pesante 4-1 subito dai Foxes in trasferta sul ghiaccio dell’EC iDM Wärmepumpen VSV. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, i padroni di casa si sono scatenati nella parte centrale del match infilando in tre minuti, a cavallo della mezz’ora, i Bolzanini: reti di Helewka, Hutchison e Wallenta. Nel terzo segmento un botta e risposta che fa traslocare il risultato finale dal 3-0 al 4-1, per effetto delle firme di Bradley e nuovamente di Helewka.

Da una batosta all’altra, purtroppo. Il Val Pusteria cede in casa 0-4 all’EC-KAC. Si decide tutto, in favore degli austriaci, nei primi 14′ di gioco: Kempe, From e Schwinger trafiggono la gabbia dei Lupi, che provano a reagire senza accorciare le distanze. In apertura di terzo tempo poi, arriva la griffe di Maier a chiudere i conti.

In classifica: il Val Pusteria, con questa sconfitta, scivola al terzo posto con 47 punti raccolti in 24 gare, scavalcato dai Graz99ers con 50 punti e proprio dall’EC-KAC con 48 a gare uguali; mentre il Bolzano occupa la quinta posizione con 43 punti in 23 partite.

Prossimi impegni per le italiane, venerdì 5 dicembre, entrambi in trasferta: Val Pusteria in casa del Ferencvaros, Bolzano a fare visita ai Vienna Capitals.