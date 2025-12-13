Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon e Cortina sorridono nel sabato di Alps League. Cade Gherdeina
E’ da poco terminato un sabato particolarmente interessante in ottica Italia nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio: cinque infatti le formazioni del nostro Paese scese in campo quest’oggi, quattro delle quali si sono sfidate in due derby particolarmente divertenti.
Da segnalare in tal senso quanto fatto da Ritten, capace di espugnare il campo di Merano con il risultato di 2-5, gestendo la situazione arrivando al massimo vantaggio di 0-4 nelle prime battute del terzo ed ultimo periodo.
Successo di misura invece per Cortina, abile a battere l’Unterland per 4-3 in una sfida al cardiopalma, risolta con la rete di Pietroniro segnato all’8:54 del terzo tempo. Niente da fare invece per Gherdeina, caduta in casa del Bregenzerwald per 6-2.
L’Alps League tornerà il prossimo 18 dicembre. Di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2025-2026: CLASSIFICA AGGIORNATA
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|22
|15
|4
|1
|2
|89
|52
|+37
|49
|2
|KHL Sisak
|23
|12
|4
|5
|2
|83
|55
|+28
|48
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|21
|12
|5
|2
|2
|68
|56
|+12
|42
|4
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|22
|11
|7
|3
|1
|77
|58
|+19
|40
|5
|HC Migross Asiago
|22
|10
|6
|2
|4
|85
|76
|+9
|38
|6
|EC Bregenzerwald
|22
|9
|7
|3
|3
|62
|70
|-8
|36
|7
|Rittner Buam SkyAlps
|23
|9
|8
|2
|4
|69
|62
|+7
|35
|8
|S.G. Cortina Hafro
|24
|6
|10
|5
|3
|61
|69
|-8
|31
|9
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|21
|7
|9
|2
|3
|57
|62
|-5
|28
|10
|HC Gherdeina valgardena.it
|23
|7
|12
|1
|3
|58
|84
|-26
|26
|11
|HDD Jesenice
|22
|5
|11
|4
|2
|64
|73
|-9
|25
|12
|HC Meran/o Pircher
|22
|5
|12
|2
|3
|58
|77
|-19
|22
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|21
|3
|16
|1
|1
|47
|84
|-37
|12