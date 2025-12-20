Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Renon batte la capolista Salzburg in Alps League, sorride Vipiteno

Fabrizio Testa

Pubblicato

2 minuti fa

il

Renon/Max Pattis

Tendenzialmente positivo il bilancio delle squadre italiane impegnate quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. In un sabato pregno di match infatti sono scese in campo quasi tutti i team nostrani, artefici di alcuni scontri molto combattuto. 

Molto bene in tal senso Renon che, ai supplementari, ha battuto Salzburg per 2-3 sfruttando la rete decisiva firmata da Kostner dopo tre minuti. Sorride anche Vipiteno, capace di superare in casa la corazzata Kitzbuhel con il risultato finale di 6-3. 

Il derby di giornata è andato invece a Gherdeina, formazione che ha battuto 7-6 l’Unterland ai calci di rigore. Niente da fare invece per Asiago, costretto a cedere il passo a Bregenzerwald per 8-3. Discorso speculare per Merano, caduto al cospetto dello Zeller Eisbaren per 3-5. 

L’Alps League tornerà domani, domenica 22 dicembre. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.

CLASSIFICA AGGIORNATA ALPS LEAGUE 2025-2026

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 24 16 4 1 3 94 56 +38 53
2 KHL Sisak 25 12 5 5 3 88 64 +24 49
3 EK Die Zeller Eisbären 23 14 5 2 2 80 60 +20 48
4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 24 12 8 3 1 87 67 +20 43
5 Rittner Buam SkyAlps 25 9 8 4 4 76 67 +9 39
6 EC Bregenzerwald 24 10 8 3 3 73 80 -7 39
7 HC Migross Asiago 24 10 8 2 4 90 89 +1 38
8 S.G. Cortina Hafro 25 6 10 6 3 64 71 -7 33
9 Wipptal Broncos Weihenstephan 23 8 9 2 4 66 69 -3 32
10 HDD Jesenice 25 6 13 4 2 73 84 -11 28
11 HC Gherdeina valgardena.it 25 7 13 2 3 66 97 -31 28
12 HC Meran/o Pircher 24 6 13 2 3 66 84 -18 25
13 Hockey Unterland Cavaliers 23 4 16 1 2 58 93 -35 16
