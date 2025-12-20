|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|24
|16
|4
|1
|3
|94
|56
|+38
|53
|2
|KHL Sisak
|25
|12
|5
|5
|3
|88
|64
|+24
|49
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|23
|14
|5
|2
|2
|80
|60
|+20
|48
|4
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|24
|12
|8
|3
|1
|87
|67
|+20
|43
|5
|Rittner Buam SkyAlps
|25
|9
|8
|4
|4
|76
|67
|+9
|39
|6
|EC Bregenzerwald
|24
|10
|8
|3
|3
|73
|80
|-7
|39
|7
|HC Migross Asiago
|24
|10
|8
|2
|4
|90
|89
|+1
|38
|8
|S.G. Cortina Hafro
|25
|6
|10
|6
|3
|64
|71
|-7
|33
|9
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|23
|8
|9
|2
|4
|66
|69
|-3
|32
|10
|HDD Jesenice
|25
|6
|13
|4
|2
|73
|84
|-11
|28
|11
|HC Gherdeina valgardena.it
|25
|7
|13
|2
|3
|66
|97
|-31
|28
|12
|HC Meran/o Pircher
|24
|6
|13
|2
|3
|66
|84
|-18
|25
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|23
|4
|16
|1
|2
|58
|93
|-35
|16
Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon batte la capolista Salzburg in Alps League, sorride Vipiteno
Tendenzialmente positivo il bilancio delle squadre italiane impegnate quest’oggi nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. In un sabato pregno di match infatti sono scese in campo quasi tutti i team nostrani, artefici di alcuni scontri molto combattuto.
Molto bene in tal senso Renon che, ai supplementari, ha battuto Salzburg per 2-3 sfruttando la rete decisiva firmata da Kostner dopo tre minuti. Sorride anche Vipiteno, capace di superare in casa la corazzata Kitzbuhel con il risultato finale di 6-3.
Il derby di giornata è andato invece a Gherdeina, formazione che ha battuto 7-6 l’Unterland ai calci di rigore. Niente da fare invece per Asiago, costretto a cedere il passo a Bregenzerwald per 8-3. Discorso speculare per Merano, caduto al cospetto dello Zeller Eisbaren per 3-5.
L’Alps League tornerà domani, domenica 22 dicembre. Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.