Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vincono Asiago e Merano. Renon non sbaglia

Cinque match in programma nella serata di Alps Hockey League 2025-2026 con due derby italiani (successo di Asiago a Vipiteno e di Merano in casa degli Unterland Cavaliers. Negli altri incontri Renon piega Eisbaren, mentre Gherdeina stende Bregenzerwald.

RITTNER BUAM-ZELLER EISBAREN 1-0 dopo shoot-out.

Match tiratissimo ed equilibrato all’Arena Ritten. 60 minuti che si chiudono a reti bianche e sfida che passa all’overtime. Anche in questo caso il punteggio non si modifica e sono gli shoot-out a dover decidere la contesa. Renon sbaglia di meno e piega gli austriaci.

VIPITENO BRONCOS-ASIAGO HOCKEY 3-7

Partita pirotecnica e ricchissima di gol. Gli ospiti passano subito a condurre dopo 3:34 con la rete di Porco per l’1-0. Lo stesso canadese va a segno al 7:23 con la rete del 2-0. Vipiteno reagisce a un solo secondo dalla fine del primo tempo e accorcia le distanze con Zandegiacomo per il 2-1. Il secondo periodo si apre con Chiodo che, in power-play, segna il 3-1 al 23:14. I Broncos reagiscono ancora e accorciano di nuovo con Conci al 30:36. Asiago a questo punto cambia marcia e trascinata dall’onnipresente Porco dilagano. Il canadese realizza il 4-2 al 30:58, quindi arriva anche il 5-2 al 31:06, prima del 6-2 di Garau che chiude la frazione al 34:56. Nel terzo periodo prosegue il Porco-show che segna il 7-2 al 40:51. Nel finale Vipiteno fa in tempo a segnare la terza rete con Ramo al 55:15.

UNTERLAND CAVALIERS-MERANO 0-5

Tutto facile per gli ospiti che, dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0, vanno a dominare la scena. Al 21:47 Traversa apre le marcature prima del 2-0 di Stefanson al 35:51, quindi arriva il 3-1 di Mandruzzato al 38:11. Nella frazione conclusiva c’è tempo ancora per due reti meranesi con Cruseman al 56:23, quindi ancora Stefanson chiude i conti al 57:02 per il 5-0.

GHERDEINA-BREGENZERWALD 6-3

Gli altoatesini passano in vantaggio con Pitschieler dopo 6 minuti ma gli austriaci pareggiano con Laaksonen al 12:18. Prima della fine della frazione iniziale arriva il 2-1 di Gherdeina con Brady. Nel secondo tempo i padroni di casa allungano, prima con Buono al 20:59, quindi 4-1 di Kasslatter al 27:57. Gli austriaci non mollano e accorciano le distanze con Lipsbergs al 30:06 quindi arriva il 4-3 al 31:01 con Laaksonen. Gherdeina non si scompone e nel finale scappa di nuovo. Brady segna il 5-3 al 55:27, quindi Moncada segna il 6-3 al 58:43.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2025-2026