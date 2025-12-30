Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League vince Asiago, sconfitte per Merano, Cortina, Gherdeina e Renon

L’ultimo turno prima del Capodanno si chiude con tantissime reti per quel che riguarda la Alps Hockey League 2025-2026. Le squadre italiane totalizzano una serie notevole di sconfitte, tranne Asiago che la spunta nel derby contro Vipiteno.

EC BREGENZERWALD-HC MERANO 6-4

I padroni di casa sbloccano subito il punteggio dopo soli 70 secondi con Lipsbergs, quindi raddoppio al 6:34 con Metzler-Wagner, quindi gli austriaci non si fermano e segnano il 3-0 con Ranftl al 28:17, prima del 4-0 di Flick al 29:42. Merano si scuote e va a segno con Gellon al 34:33, ma i padroni di casa allungano ancora con il 5-1 di Kramer al 37:17. Gli altoatesini vanno a segno con Claesson per il 5-2 al 40:52,, ma di nuovo Bregenzerwald va a segno con il 6-2 di Haibock. Nel finale Merano ci prova ancora con le reti di Gellon al 53:19 e Rein al 54:54, ma il punteggio si chiude sul 6-4.

SALISBURGO-CORTINA 7-1

Nettissimo ko per gli ampezzani che vanno subito sotto nel punteggio. Doppietta iniziale di Kogler al 2:45, quindi raddoppio al 7:59. Cortina reagisce con Tolomelli al 17:37, ma Schnabl realizza il 3-1 al 17:54. Nel secondo periodo Salisburgo va a segno con altre due reti con Schuster al 20:59, quindi 5-1 di Wurzer al 33:17. Nel finale i padroni di casa ritoccano con il 6-1 di Schuster al 46:56, quindi il 7-1 finale è di Juhola al 51:33.

KHL SISAK-UNTERLAND CAVALIERS 5-1

I croati mettono subito le cose in chiaro con Idzen al 7:46, quindi raddoppiano con Larionovs al 31:34, prima del 3-0 di Cavlovic al 33:30. Nel terzo periodo ancora Idzen a segno per il 4-0 al 46:10, quindi Eriksson mette gli altoatesini nel tabellone al 47:26. Sisak chiude i conti con il 5-1 di Larionovs al 55:10.

KITZBUEHEL-GHERDEINA 6-5 dopo overtime

Gli austriaci vanno subito avanti per 2-0 con le reti di Cernik al 5:45 e Ketonen al 10:36. Gherdeina risponde con Dostalek al 16:00 e si va al primo riposo sul 2-1. Nel secondo periodo Loshing segna il 3-1 per Kitzbuehel, quindi Pitschieler accorcia di nuovo con il 3-2 al 31:50, prima che Mussbacher segni il 4-2 al 35:01, e che Deluca segni il 4-3 al 36:20. Nel terzo periodo gli austriaci allungano di nuovo con Podlipnik al 42:51, ma gli altoatesini non ci stanno e prima accorciano con Buono al 57:07, quindi pareggiano con Schiavone in power-play al 58:03. Il match va all’overtime e ci pensa Loshing a deciderlo dopo 51 secondi.

ZELLER EISBAREN-RITTNER BUAM 5-4 dopo shoot-out

Dopo un primo tempo chiuso sul punteggio di 0-0 Renon scappa con le reti di Welycka al 22:28, quindi raddoppio di Felicetti al 29:57. Gli austriaci non ci stanno e tornano in parità grazie a Coffman al 34:20 e Wilfan al 38:44. Nel terzo tempo succede di tutto. Madsen riporta avanti Renon al 43:13, ma Huard riporta in parità i padroni di casa al 49:42. Kostner di nuovo per Renon al 51:07 ma, a 12 secondi dalla fine, gli austriaci trovano di nuovo il pari con Tomazevic. La sfida si decide agli shoot-out con il successo dei padroni di casa.

ASIAGO-VIPITENO 5-2

I padroni di casa passano subito in vantaggio con Traversa dopo soli 14 secondi, quindi raddoppiano con Johnson al 13:18. Arriva anche il 3-0 di Traversa al 23:15, ma i Broncos accorciano con Niccolai al 31:35. Nel finale Asiago chiude i discorsi con le reti di Rigoni (47:40) e Valentini per il 5-1 al 48:47. Ramo al 57:56 fissa il punteggio sul 5-2.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026