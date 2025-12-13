Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: l’Italia sbatte contro la Polonia. Azzurri sconfitti nell’European Cup of Nations
Risultato identico a quello di un mese fa: 2-4. L’Italia dell’hockey su ghiaccio, dopo aver aperto ieri il suo trittico di impegni con un’affermazione sull’Ungheria, perde ancora contro la Polonia; nella seconda tappa dell’European Cup of Nations (Sárközy Tamás Memorial Tournament), questa volta sulla pista di Budapest mentre quattro settimane fa il ko era avvenuto in territorio polacco a Sosnowiec.
Il Blue Team parte fortissimo: Segafredo dopo meno di tre minuti buca la gabbia avversaria per l’1-0 che arriva in power play. La Polonia però, dopo aver incassato il colpo, reagisce: all’ottavo minuto Lyszczarczyk pareggia, al 14′ Krzemien (che aveva segnato nel recente precedente) timbra il gol del sorpasso. Si va all’intervallo sull’1-2.
L’Italia ci prova nella seconda parte di gara, ma i biancorossi sono più centrati. Prima Pas (anche lui a referto a novembre contro gli azzurri) e poi Lewandowski chiudono di fatto il match prima che arrivi la mezz’ora. Ultimi giri di lancette prima del riposo che portano la zampata di Spornberger per il 2-4.
Venti minuti conclusivi con gli uomini di Jukka Jalonen impegnati a cercare di riaprire la gara, senza però trovare gol e fortuna. Si chiude con l’affermazione polacca per 2-4. Domani l’Italia tornerà sul ghiaccio per chiudere questa seconda tappa dell’European Cup of Nations: sfida alle ore 12.30 contro la Francia.