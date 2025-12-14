Hockey ghiaccio: l’Italia manca l’impresa ai Mondiali 2025. L’Estonia si dimostra superiore, azzurrini retrocessi

Sfuma l’impresa per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio impegnata ai Campionati Mondiali U20 Divisione B. Gli azzurrini hanno infatti perso per 2-5 il cruciale vìs-a-vìs contro l’Estonia, retrocedendo purtroppo in Divisione II Gruppo A.

Una buona partenza per i nostri portacolori, passati in vantaggio al 6:51 con Ferretti, salvo poi essere raggiunti al 17:07 da Tammert, a segno dopo una combinazione con Morozov e Timofejev. Più cinici poi i nostri avversari nel secondo periodo, trovando pronti-via il sigillo del 2-1 con Timofejev da situazione di inferiorità dopo appena 43 secondi.

Ma l’Italia non ci sta e, poco dopo, ripristina nuovamente gli equilibri grazie al tiro di Ferretti che va a a segno al 18:04. Tuttavia nell’ultimo atto gli estoni sono più cinici e confezionano la fuga prima ancora con Timofejev (4:20), poi con Burkov (6:21) ed infine ancora una volta con Timofejev (13:17), oggi autore di una tripletta.

Con il ruolino di marcia contraddistinto da una vittoria, gli azzurrini hanno quindi chiuso la rassegna iridata con soli tre punti, due in meno del Giappone (il quale deve però ancora giocare un incontro).